Fall eingestellt: Marius Borg Høibys Ex meldet sich zu Wort

Die Ermittlungen gegen Marius Borg Høiby (28), den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) und Stiefsohn von Kronprinz Haakon (51), wurden offiziell beendet. Im Raum standen insgesamt 23 mutmaßliche Gesetzesverstöße, darunter drei Vergewaltigungen. Zu den Vorwürfen gehörte auch eine Klage seiner Ex-Freundin Juliane Snekkestad (30), einer norwegischen Influencerin. Diese wurde jedoch laut Dana Press eingestellt, ebenso wie andere Fälle, teils aufgrund von Verjährung oder mangelnder Beweislage.

Auf Instagram äußerte sich Juliane nun ausführlich zu ihrer Entscheidung, gegen diese Einstellung keine Berufung einzulegen. Die Belastung durch den Fall sei enorm gewesen und sie habe deshalb beschlossen, sich auf ihre mentale Gesundheit zu fokussieren. "Ich wollte nie einen Fall gewinnen. Das Einzige, was mir wichtig war, war, die Wahrheit zu sagen, während ich versuchte, sicherzustellen, dass dies in Zukunft keinem anderen Mädchen passiert. Und ich hoffe, dass ich dazu etwas beitragen konnte", hieß es in den emotionalen Zeilen im Netz.

Mit der Entscheidung, nicht weiter gerichtlich gegen ihren Ex vorzugehen, sei der Fall für Juliane "noch lange nicht erledigt". Als angehende Psychologin sei ihr wichtig, den Fall für sich selbst weiter aufzuarbeiten. Allen anderen Betroffenen wünscht sie weiterhin "viel Kraft". Doch wie es aussieht, werden die anderen Frauen diese Kraft eher im Privaten als vor Gericht benötigen. Wie die Anwältin Lill Vassbotn bereits Ende Juni verriet, wolle keine der fünf Frauen, die sie vertritt, Berufung einlegen. "Der Hauptgrund für die meisten ist, dass sie nie Teil dieses Verfahrens sein wollten. [...] Es ist die Polizei, die Anzeigen auf der Grundlage von Fundstücken in Beschlagnahmungen und anderen Informationen, die im Laufe der Ermittlungen zutage getreten sind, erstattet hat", erklärte die Anwältin.

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit

Getty Images Marius Borg Høiby mit seiner Freundin Juliane Snekkestad, 2019

Instagram / julianesnekkestad Juliane Snekkestad, norwegische Influencerin