Nach Baby-News: "Marienhof"-Star Sebastian Deyle ist verlobt

Sebastian Deyle (47) hat seiner Freundin Pia in einer traumhaften Kulisse am Strand von San Diego einen Antrag gemacht – und sie hat Ja gesagt! Zu romantischen Fotos, die die beiden bei Sonnenuntergang und mit dem Verlobungsring zeigen, schrieb der Schauspieler voller Freude auf Instagram: "She said yes!" Wie überglücklich er darüber ist, drückt der "Marienhof"-Star auch nochmals mit dem Hashtag "#blessed" aus.

Glückwünsche ihrer Freunde und Bekannten ließen nicht lange auf sich warten. Und auch Sebastians Schauspielkollegen und Weggefährten aus der TV-Branche drückten ihre Freude unter dem Post aus. So schreibt Michaela Schaffrath (54) berührt: "Oh, wie schön. Herzlichen Glückwunsch." Auch aus dem Sturm der Liebe-Kosmos – Sebastian war damals für 151 Episoden Teil der Telenovela – wird der Schauspieler beglückwünscht. "Oh, wow, da gratulieren wir euch zweien mal. Herzlichen Glückwunsch", kommentiert Jan Hartmann (44) und Jo Weil (47) schreibt ein einfaches "Glückwunsch", gefolgt von einem roten Herz-Emoji.

Für Pia und Sebastian ist die Verlobung ein weiterer ganz besonderer Meilenstein ihrer Beziehung, denn erst vor wenigen Tagen hatte das Paar eine andere große Neuigkeit verkündet: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Mit den Worten "Viele Grüße von uns Dreien" überraschte der Schauspieler seine Fans auf Instagram und machte damit die Baby-News öffentlich. Gegenüber Bild bestätigte Sebastian den zuckersüßen Verdacht: "Ja, das ist richtig, wir freuen uns riesig". Er verriet außerdem, dass der Nachwuchs nicht mehr lange auf sich warten lässt – der errechnete Geburtstermin ist bereits der 30. Oktober.

Instagram / sebastiandeyleofficial Sebastian Deyle und seine Verlobte Pia, Juli 2025

Instagram / sebastiandeyleofficial Sebastian Deyle und seine Partnerin Pia