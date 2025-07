4 "Prominent getrennt"-Paare im Rosenschwestern-Management

In der aktuellen Staffel von Prominent getrennt sorgt ein spannendes Detail für Aufsehen: Ganze vier der teilnehmenden Paare werden vom selben Management betreut. Ariel Hediger, Giuliano Lorenzo Hediger, Christina Grass (37), Marco Cerullo (36), Jana Klein, Sidar Sahin und Yeliz Koc (31) stehen allesamt unter Vertrag bei den Rosenschwestern, einem Management, das von Yeliz' Schwester Filiz Koc (38) geführt wird. Auf deren Instagram-Profil sind die Realitystars klar erkennbar gelistet. Besonders brisant: Diese Paare scheinen sich innerhalb der Show zu verbünden und bilden eine Art Allianz. Ob das etwa mit ihrer Management-Zugehörigkeit im Zusammenhang steht?

Gerade in einer Show, in der Konflikte und Rivalitäten an der Tagesordnung sind, fällt die auffällige Einigkeit zwischen den genannten Teilnehmern auf. Während die Produktion der Reality-TV-Sendung stets um authentische und echte Momente bemüht ist, könnte die Harmonie der Management-Kollegen Fragen bei Fans aufwerfen. War der Zusammenhalt innerhalb dieser Gruppe wirklich spontan, oder wurde er vorher möglicherweise sogar abgesprochen?

Die Rosenschwestern werden von Filiz Koc geleitet, einer ehemaligen Profifußballerin, die sich mittlerweile als Managerin für Reality-TV-Stars etabliert hat. Ihre Schwester Yeliz Koc ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Medienlandschaft und bekannt aus Formaten wie Der Bachelor und Love Island VIP. Dass Yeliz nun mit weiteren von Filiz vertretenen Personen bei "Prominent getrennt" zu sehen ist, sorgt für Gesprächsstoff. Fans fragen sich, wie stark private und geschäftliche Verbindungen den Verlauf der Show beeinflussen könnten.

RTL Marco, Christina, Yeliz, Nico, Giuliano, Ariel, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2025

RTL "Prominent getrennt"-Paare 2025

Instagram / filiz_koc_rose Yeliz Koc und ihre Schwester Filiz, August 2020

