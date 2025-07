GNTM-Siegerin Daniela schwärmt von Beziehung mit Samuel

Daniela Djokic lässt nicht nur beruflich die Herzen höherschlagen, sondern auch privat: Die strahlende Gewinnerin der 20. Staffel von Germany's Next Topmodel hat bestätigt, dass sie und ihr Model-Kollege Samuel Dohmen ein Paar sind. Dies enthüllte Daniela nun in einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner, nachdem bereits ein gemeinsames TikTok-Video des Paares für Spekulationen gesorgt hatte. Laut der Blondine war es Liebe auf den ersten Blick, als sie Samuel bei den Dreharbeiten in Los Angeles traf. "Ja, wir sind offiziell zusammen und superglücklich", betonte sie mehrfach mit einem strahlenden Lächeln.

Das Paar, das bereits am Rande des GNTM-Finales Händchen haltend gesichtet wurde, hatte ursprünglich gezögert, seine Beziehung öffentlich zu machen. Daniela erklärte, dass sie und Samuel bewusst entschieden hätten, ihre Privatsphäre zu schützen, da es für beide die erste Beziehung in der Öffentlichkeit sei. Dennoch wurde ihnen schnell klar, dass sie aufgrund ihres Bekanntheitsgrades nicht daran vorbeikommen würden. "Wir halten es relativ privat, aber es war einfach ein Punkt, an dem wir gesagt haben: Okay, wir machen es offiziell", erklärte sie. Trotz der vielen Reisen und des Rummels rund um ihren Erfolg versprach Daniela, sich Zeit für Samuel und ihr Studium zu nehmen.

Die beiden haben bereits bewiesen, dass sie berufliche und private Herausforderungen erfolgreich meistern können. Daniela war vor ihrem GNTM-Sieg als Lehramtsstudentin eingeschrieben und plant, ihre Karriere als Model und ihr Studium gleichzeitig voranzubringen. "Es wird alles machbar gemacht", zeigte sich die 20-Jährige im Gespräch auf YouTube optimistisch und ergänzte: "Studium, Modeln, viel Reisen, Partner, Familie, Freunde – wenn man will, geht alles!" Samuel fiel während der Show durch seine auffälligen Tattoos auf und scheint perfekt zu seiner Gewinnerin zu passen.

Anzeige Anzeige

TikTok / dohmensamuel Samuel Dohmen und Daniela Djokic, GNTM-Kandidaten

Anzeige Anzeige

TikTok / dohmensamuel Samuel Dohmen und Daniela Djokic, Nachwuchsmodels

Anzeige Anzeige

Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen, April 2023