NBA-Star Isaiah Thomas trauert um seine ältere Schwester

Der NBA-Star Isaiah Thomas (35) meldet sich mit einer herzzerreißenden Nachricht bei seinen Fans. LaQuisha Baldtrip, seine ältere Schwester, ist verstorben. "Ich werde dich vermissen, große Schwester. Wie konntest auch du mich verlassen?", schreibt der Basketballer emotional zu einem Foto der jungen Frau in seiner Instagram-Story und fügt hinzu: "Ich liebe und vermisse dich, meine Königin." Zu näheren Details, wie der Ursache und dem genauen Datum ihres Todes, äußert sich Isaiah nicht.

"Zwei Schwestern verloren! Ich kann das nicht fassen", fügt der 35-Jährige seinem traurigen Beitrag hinzu. LaQuisha ist nämlich nicht das erste seiner Geschwister, das der ehemalige Profispieler verlor. Am 15. April im Jahr 2017 kam seine Schwester Chyna bei einem Autounfall um. Mit seinem Schmerz um die verstorbene junge Frau ist er nicht alleine. In seiner Social-Media-Story teilt er die Postings vieler weiterer Trauernder, die auf diese Weise von ihr Abschied nehmen. "Ruhe in Frieden, du schöne Königin. Wir lieben dich und vermissen dich so sehr", schreibt ein Nutzer, während ein Fan Isaiah und seiner Familie sein tiefes Beileid über ihren Verlust ausspricht.

Als Basketballspieler hat sich Isaiah in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Mit einer Körpergröße von nur 1,75 Metern stand er zuletzt bei den Phoenix Suns in der National Basketball Association unter Vertrag. Seine größten Erfolge feierte er auf der Position des Point Guards bei den Boston Celtics, mit denen er zweimal NBA-All-Star wurde. Heute ist er vor allem als Basketballtrainer tätig.

Anzeige Anzeige

Instagram / isaiahthomas LaQuisha Baldtrip, Schwester von Isaiah Thomas

Anzeige Anzeige

Getty Images Isaiah Thomas, NBA-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige