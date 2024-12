YouTube-Star Elliot Eastman (26) wurde entführt und ermordet

Der US-amerikanische YouTuber Elliot Eastman ist tot. Der 26-Jährige wurde am 17. Oktober in seinem Haus in der Gemeinde Sibuco auf der philippinischen Insel Mindanao von vier bewaffneten Männern überfallen und entführt. Seine Ehefrau, die Philippinerin Karisha Jala, musste wohl mitansehen, wie ihr Mann nach einem Schusswechsel auf ein Schnellboot gezwungen und aufs offene Meer hinausgebracht wurde. Nach wochenlangem Bangen bestätigte nun die örtliche Polizei gegenüber Daily Mail, dass Elliot von seinen Entführern getötet und ins Meer geworfen wurde.

Obwohl die Behörden sofort Ermittlungen aufnahmen und sogar das FBI einschalteten, gab es lange keine Spur von Elliot. Es erfolgten keine Lösegeldforderungen, was die Sorge um sein Wohlergehen verstärkte. Der leitende Ermittler gab ein Statement ab: "Auf ihrer Flucht übers Meer stellten die Entführer fest, dass Elliot Eastman bereits tot war. Sie warfen seinen Körper ins Wasser." Im November wurde ein Verdächtiger festgenommen, der das Geschehen bestätigte. Drei weitere Tatverdächtige wurden bei dem Versuch, sie zu verhaften, erschossen. Der Leichnam des YouTubers wurde bislang nicht gefunden, und das Motiv der Tat ist nach wie vor unklar. Bis Elliot gefunden wird, gelten die Ermittlungen nicht als abgeschlossen.

Elliot lebte bereits seit geraumer Zeit mit seiner Partnerin auf den Philippinen. Zusammen mit Gattin Karisha wollte er sich in dem Inselstaat ein neues Leben aufbauen, sie betrieben ein kleines Geschäft. Allerdings suchten sie sich zum Leben eine offenbar gefährliche Gegend aus: Die Gemeinde Sibuco auf Mindanao, in der sie sich niederließen, gilt als gefährlich und wenig warmherzig Fremden gegenüber. Dennoch nahm der US-Amerikaner eine Fangemeinde von rund 3.000 Instagram-Followern und etwa 5.400 YouTube-Abonnenten regelmäßig mit in seinen Alltag auf der Insel. Dort zeigte er ihnen die Höhen und Tiefen in seinem Leben auf den Philippinen mit regelmäßigen Videos und Live-Chats.

Instagram / elliot_westwoman Elliot Eastman im März 2024

Instagram / elliot_westwoman Elliot Eastman auf den Philippinen

