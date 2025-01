Schauspieler Keller Fornes stirbt überraschend mit 32 Jahren

Keller Fornes verstarb tragischerweise im Alter von 32 Jahren. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Griffin in der Dramaserie "County Rescue" bekannt wurde, starb am 19. Dezember in seinem Heimatstaat Texas. Die Todesursache wurde nicht veröffentlicht. Great American Family, der Sender, der "County Rescue" ausstrahlt, betrauerte den Verlust bereits auf Instagram: "Wir sind sehr traurig über das Ableben von Keller Fornes. Er war ein besonderer Mensch und zeigte große Talente als Schauspieler, Autor und Regisseur sowie als Sänger und Musiker. Seine Energie und sein Enthusiasmus beflügelten alle, mit denen er zusammenarbeitete."

Die Schauspielkollegen des 32-Jährigen meldeten sich ebenfalls zu Wort. Julia Reilly veröffentlichte Fotos der beiden und betitelte diese mit "Wir vermissen dich." Auch die Darstellerin Kristin Wollett postete ein Video mit dem US-Amerikaner und versicherte, dass Keller immer in ihrem Herzen bleiben würde. Seine Fans teilten ebenfalls ihre Trauer auf dem Social-Media-Profil des Regisseurs. "Du warst eine Inspiration und ein großartiger Mensch. Zu früh von uns gegangen", schrieb eine seiner Unterstützerinnen.

Keller stammte aus Lubbock, Texas, und soll bereits in jungen Jahren sehr vielseitig interessiert gewesen sein. Neben seiner Rolle in der Dramaserie "County Rescue", die von dem Berufs- und Privatleben von Rettungssanitätern handelt, hatte er auch Auftritte in den Serien "The Walking Dead" und "Homicide Hunter". Keller hinterlässt nun seine Frau Margie, seine Eltern sowie seine Brüder.

Instagram / juliagracereilly "County Rescue"-Schauspieler Keller Fornes und Julia Reilly

Instagram / forneskeller Schauspieler Keller Fornes, 2023

