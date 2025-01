Influencerin lässt sich Krone aus entfernten Rippen machen

Emily James hat ein ziemlich makabres Vorhaben. Die Influencerin aus Kansas City ließ sich vor wenigen Tagen sechs ihrer Rippen entfernen, um eine schmalere Taille zu bekommen. Den erfolgreichen Schönheitseingriff will die Transfrau auf ungewöhnliche Art und Weise in Erinnerung behalten: Aus den Rippen will sie sich etwas ganz Bestimmtes machen lassen. "Ich habe vor, mir von jemandem eine Krone anfertigen zu lassen", berichtete Emily gegenüber Caters News zu ihrem Vorhaben.

Ursprünglich hatte Emily mit den Knochen, die operativ entfernt wurden, etwas anderes vorgehabt. "Ich durfte die Rippen behalten und wollte sie ursprünglich meiner besten Freundin schenken", erklärte die 27-Jährige. Während es für viele eher gruselig klingt, aus ein paar Rippen eine Krone zu basteln, berichtet die Bloggerin, dass ihr noch skurrilere Ideen zu Ohren gekommen seien. "Ich habe von Leuten gehört, dass sie daraus ein Kauspielzeug machen oder eine Brühe kochen würden", gab sie preis. Das allerdings sei für Emily nicht infrage gekommen.

Auf Social Media gibt Emily ihren Fans Einblicke in ihren Genesungsprozess. So hat sie sogar ein Foto ihrer entfernten Rippen geteilt, was für gemischte Reaktionen sorgte. Auch dass sie sich überhaupt zu diesem Eingriff entschieden hatte, konnten einige ihrer Follower nicht nachvollziehen. Dazu stellte Emily aber auf Instagram klar: "Es ist mein Geld, mein Körper, und ich werde damit machen, was ich will." Momentan muss sie rund um die Uhr ein Korsett tragen, um die Schwellungen zu lindern – starke Schmerzen habe sie nicht.

Emily James im Juli 2024

Emily James im Mai 2023

