Bruno Eyron hatte humorvollen Dildo-Dreh in "Traumnovelle"

Bruno Eyron (60) wirkt in der Filmadaption "Traumnovelle" mit, die am Mittwoch, 15. Januar, Kinopremiere feierte. Bei dieser kam der Schauspieler auf eine ganz bestimmte Szene zu sprechen, die das Publikum überraschte: "Meine Figur hätte ein großer Pianist werden können, aber er vergeigt seine Karriere. Er ist halt dumm, hat mit der Ehefrau eines Opernhaus-Intendanten ein Verhältnis und wird erwischt. Sinnbildlich dafür hat der Regisseur Florian Frerichs eine Szene mit dem Umschnalldildo eingebaut, den die Ehefrau umgeschnallt hat. Das ist ein wirklicher Lacher!" Statt sich vor der pikanten Szene zu fürchten, geht Bruno aber professionell an die Sache heran und verriet gegenüber der Bild: "Man muss solchen Szenen einfach mit einer großen Portion Humor begegnen."

Bevor die Szene gedreht wurde, sind erst einmal einige Vorkehrungen getroffen worden. "Für die Szene musste ich vorher mit einer Intimitätsbeauftragten sprechen", betonte Bruno gegenüber dem Magazin. Sie stellte sicher, dass eine respektvolle Atmosphäre beim Dreh gegeben war. Auch gegenüber den Produktionsmitarbeitern zeigte sich Bruno humorvoll und erzählte bei der Premiere: "Ich habe der Filmcrew vorher gesagt: 'Freunde, seht zu, dass ihr eure Kamera richtig positioniert!'"

In dem Streifen besucht Brunos Figur einen sogenannten "erotischen Ball" – der Filmdarsteller setzt dies in "Traumnovelle" zwar überzeugend um, fernab der Kamera hat er jedoch kein Interesse an derartigen Veranstaltungen. "Die Vorstellung, auf so einem Ball meiner Altersgruppe eingeladen zu sein, interessiert mich jetzt nicht so. Da redet man dann nur über Übergewicht, Knie- oder Schulterschmerzen", lacht der Familienvater während des Interviews mit dem Boulevardblatt.

Getty Images Bruno Eyron, Dezember 2021

Getty Images Schauspieler Bruno Eyron, November 2012

