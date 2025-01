Ikone Claudia Cardinale hört nach 60 Jahren auf zu rauchen

Hinter Claudia Cardinale liegt eine beeindruckende Karriere im Showbusiness. In ihrem betagten Alter stellt sich die Schauspielerin nun aber einer völlig neuen persönlichen Herausforderung. Nach 60 Jahren, in denen sie laut eigener Aussage genüsslich zwei Schachteln Zigaretten pro Tag geraucht hat, soll nun Schluss sein mit den Glimmstängeln. "Ich habe jetzt mit dem Rauchen aufgehört. Ich habe viel geraucht, aber mit 85 Jahren habe ich es aufgegeben", verkündet sie gegenüber dem italienischen Magazin Corriere Sette und fügt hinzu: "Besser spät als nie."

Claudia verkörperte stets die Schönheit, die Klasse und die Leichtigkeit des italienischen Lebensstils. Dazu gehörte in den 50er- und 60er-Jahren – dem Höhepunkt ihrer Karriere – das Rauchen quasi mit dazu. Nicht nur privat, sondern auch vor der Kamera sah man die in Tunesien geborene Filmikone stets mit einer Zigarette in der Hand. Mit dem Laster angefangen habe sie am Set des Streifens "Sandra". Demnach sei der Regisseur Luchino Visconti derjenige gewesen, der sie zum Rauchen verführte.

1966 heiratete Claudia den italienischen Regisseur Franco Cristaldi. Ihre Ehe hielt knapp neun Jahre und schenkte der Schönheit ihren Sohn Patrick. Ein weiteres Mal heiratete die "Time of Indifference"-Darstellerin nicht. 1979 bekam sie aber ein weiteres Kind – ihre Tochter mit Pasquale Squitieri – die sie nach sich selbst benannte. Inzwischen hat sie der Filmbranche den Rücken zugekehrt. Seit Kurzem lebt sie gemeinsam mit ihren beiden Kindern in Frankreich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Claudia Cardinale im April 1964

Anzeige Anzeige

Getty Images Claudia Cardinale im März 1987

Anzeige Anzeige

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Claudia nach 60 Jahren den Zigaretten den Rücken kehrt? Da habe ich großen Respekt vor. Wie sie schon sagt: Besser spät als nie. Na ja, wenn man 60 Jahre lang geraucht hat, ist es, finde ich, auch schon egal. Ergebnis anzeigen