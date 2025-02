Hollywood in Berlin: Deutsche Stars lieben die Berlinale

Die Berlinale ist eines der größten Filmfestivals Europas – und das zieht natürlich Stars aus aller Welt in die deutsche Hauptstadt. Dass Hollywoods berühmteste Vertreter wie Tilda Swinton (64), Timothée Chalamet (29) und Jessica Chastain (47) in diesem Jahr anwesend sind, begeistert auch deutsche Promis. Auf der "Red Night by Campari & Bunte"-Veranstaltung erklärt Moderator Christian Wackert gegenüber Promiflash: "Es ist so ein besonderes Event, weil wahnsinnig viele Schauspielerinnen und Schauspieler da sind, weil wahnsinnig viele, tolle Filme vorgestellt werden. Ich selbst komme gar nicht aus der Branche, aber ich sehe hier so viele Menschen, von denen ich Fan bin. Und das ist irgendwie so toll." Was Anna Ermakova (24), Susan Sideropoulos (44) und Lilli Hollunder (38) über die Berlinale denken, erfahrt ihr im Video!

Anzeige Anzeige