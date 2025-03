Nadya Suleman setzt auf strikte Regeln für ihre Achtlinge

Nadya Suleman (49), besser bekannt als "Octomom", sorgt mit strikten Regeln dafür, dass ihre acht jüngsten Kinder – die weltweit ersten überlebenden Achtlinge – in geordneten Verhältnissen aufwachsen. Die alleinerziehende Mutter von insgesamt 14 Kindern lebt in einem Drei-Zimmer-Apartment in Orange County, Kalifornien, und legt viel Wert auf Disziplin. So gibt es weder Social Media noch eigene Smartphones für ihre 16-jährigen Achtlinge. Außerdem dürfen sie erst ab 18 Jahren daten. "Ich konnte eine Kombination aus bedingungsloser Liebe, positiver Wertschätzung und strukturierten disziplinarischen Konsequenzen umsetzen", erklärt Nadya. Auch bei der Ernährung zieht sie klare Grenzen: Die Familie lebt vegan – aus ethischen und finanziellen Gründen.

Ihre strenge, aber liebevolle Erziehungsmethode führt Nadya auf Erfahrungen mit ihren älteren Kindern zurück, mit denen sie nach eigener Aussage im Rückblick zu nachgiebig war. Damals sei sie zu sehr ihrer Rolle als "verwöhnende" Mutter nachgekommen, doch bei ihren Achtlingen habe sie dies grundlegend geändert. "Ich hätte sie nicht verwöhnen dürfen. Das habe ich auf die harte Tour gelernt. Aber ich habe sie trotzdem zu Freundlichkeit und Demut erzogen", erklärt sie.

Nadya wurde 2009 schlagartig berühmt, als sie durch künstliche Befruchtung mit ihren Achtlingen schwanger war. Von den Medien als "Octomom" dargestellt, kämpfte sie lange mit Vorurteilen, die sie als arbeitslose Sozialhilfebezieherin abstempelten. Heute spricht sie offen über das Unrecht, das ihr getan wurde. So war es ihr inzwischen in Ungnade gefallener Arzt, der bei einem In-vitro-Verfahren ganze zwölf Embryonen implantiert und damit gegen medizinische Standards verstoßen hatte – normalerweise werden nur ein bis zwei eingesetzt.

Instagram / nataliesuleman Octomoms Achtlinge im August 2022

Getty Images Octomum Nadya Suleman im November 2010 in Hollywood

