Babynews: Octomom Nadya Suleman ist erstmals Oma geworden

Nadya Suleman (49) alias Octomom hat freudige Neuigkeiten zu verkünden: Sie ist zum ersten Mal Oma geworden! Auf Instagram teilt Nadya einen niedlichen Schnappschuss vom winzigen Fuß ihrer Enkelin, der unter einer Kuscheldecke hervorlugt. "Danke an meinen Sohn und meine Schwiegertochter für dieses wunderschöne Geschenk! Wir sind so gesegnet, dass sie eine neue Ergänzung unserer Familie ist!", schwärmt Nadya dazu. Das neue Familienmitglied erblickte bereits am 30. August das Licht der Welt.

Auf Social Media versorgt die 49-Jährige ihre Fans regelmäßig mit privaten Einblicken in ihr Familienleben. Ende August postete Nadya beispielsweise mehrere Kinderfotos ihres Sohnes Joshua anlässlich seines 21. Geburtstags und deutete in der Bildunterschrift an, dass er der stolze Vater ihrer neugeborenen Enkelin sei: "Ich bin so stolz auf den Mann, zu dem du wirst. Du bist klug, witzig, fleißig, loyal, bescheiden und nun ein hingebungsvoller Ehemann und bald Vater."

2009 wurde Nadya weltberühmt, als sie als erste Frau gesunde Achtlinge zur Welt brachte. Zuvor war sie bereits Mutter von sechs Kindern. Um ihre große Familie zu versorgen, wandte sie sich zeitweise verschiedenen umstrittenen Wegen zu, darunter ein Nackt-Fotoshooting und Pornografie. In einem Interview mit People im Jahr 2016 erklärte Nadya, dass sie diese Entscheidungen nur aus finanziellen Nöten heraus traf und ihre Octomom-Identität schließlich hinter sich lassen wollte: "Ich verletzte meine eigenen Grenzen und Werte. Ich war im Überlebensmodus und tat alles, um für meine Kinder zu sorgen."

Instagram / nataliesuleman Enkelin von Nadya Suleman

Instagram / nataliesuleman Octomoms Achtlinge im August 2022

