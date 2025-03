Octomom Nadya Sulemans Tochter suchte heimlich ihren Vater

Nadya Suleman (49), besser bekannt als Octomom, gründete allein eine große Familie. Mithilfe zweier Samenspender – einen anonymen und einen, den sie kannte – zeugte sie insgesamt 14 Kinder. In einer neuen Episode ihrer Dokuserie "Confessions of Octomom" erzählen Nadyas Kinder, wie es für sie war, mit einer alleinerziehenden Mutter aufzuwachsen und wie sehr sie sich wünschten, mehr über ihren biologischen Vater zu erfahren. Diese Neugier trieb ihre älteste Tochter Amerah zu einer heimlichen Suchaktion, wie sie in der Doku beichtete: "Ich habe ihn auf Facebook gefunden, als ich etwa zwölf Jahre alt war und schrieb ihn an."

Ihre Mutter habe zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung von Amerahs Kontaktversuch gehabt. Erst durch ihre beste Freundin erfuhr Nadya davon, wie Amerah weiter erzählte: "Meine Mutter hatte keine Ahnung, dass ich das getan habe. Und dann hat sich mein biologischer Vater an die beste Freundin meiner Mutter gewandt, die sich dann an meine Mutter gewandt hat." Die 14-fache Mutter habe ihr damals gesagt, dass sie ihn kennenlernen dürfe, sobald sie 18 ist. [...] Doch dazu kam es dann nie: "Danach hatte ich nie wieder das Bedürfnis dazu. Ich kenne ihn einfach nicht. Er ist ein Fremder. [...] Aber ich weiß, dass er für meine Mutter ein guter Freund war."

Nadya wurde 2009 berühmt, als sie die weltweit ersten überlebenden Achtlinge zur Welt brachte – eine medizinische Sensation, die heftige öffentliche Kritik wegen der unkonventionellen Methoden nach sich zog. Durch einen umstrittenen Eingriff mit zwölf Embryonen wurde die Mutter von damals bereits sechs Kindern erneut schwanger. Heute blickt sie gestärkt auf ihr turbulentes Leben zurück und widmet sich vollständig ihrer Familie. Kürzlich feierte Nadya zudem einen weiteren Meilenstein: Sie wurde Großmutter, nachdem ihr Sohn Joshua und seine Frau ihr erstes Kind begrüßten.

Instagram / nataliesuleman Amerah Suleman und Nadya Suleman, Juli 2021

Instagram / nataliesuleman Nadya Suleman und ihr erstes Enkelkind, März 2025

