Nadya Suleman erfuhr erst während der Geburt von achtem Baby

Nadya Suleman (49), besser bekannt als "Octomom", hat erstmals ausführlich über die Geburt ihrer weltberühmten Achtlinge gesprochen. In ihrer neuen Dokuserie Confessions of Octomom auf Lifetime enthüllt sie, dass sie bis zum Moment der Entbindung davon ausging, sieben Babys zu erwarten. Doch Nadya, die bereits Mutter von sechs Kindern war und seit 25 Jahren freiwillig zölibatär lebt, habe eine "mütterliche Intuition" gehabt: "Etwas in meinem Hinterkopf sagte mir, dass es acht sind." Ihre Zweifel wurden jedoch von den Ärzten und einem erfahrenen Ultraschalltechniker abgetan. Umso größer war der Schock, als während der Untersuchung nach der siebten Geburt ein weiteres Baby entdeckt wurde. Baby Nummer acht, mit stolzen 1,6 Kilogramm eines der größten der Achtlinge, hatte sich geschickt "versteckt".

Nadya beschreibt die Schwangerschaft im Film als medizinisches Wunder, da keinerlei Komplikationen auftraten – abgesehen von einer schmerzhaften Verletzung kurz vor der Geburt. Während sie eines Abends im Bett aß, erlitt sie mehrere Rippenbrüche. "Ich hörte ein Knacken, der Schmerz war unerträglich, aber ich musste mich irgendwie zum Telefon schaffen, um 911 zu rufen", erinnert sie sich. Trotzdem verlief die Entbindung reibungslos, und alle acht Babys überlebten – ein Meilenstein in der Medizin, der 2009 weltweit für Schlagzeilen sorgte. Heute, 16 Jahre später, möchte Nadya mit ihren inzwischen erwachsenen Kindern ehrlich sein und gemeinsam die öffentliche Wahrnehmung verändern. In der Dokuserie sowie dem begleitenden Film "I Was Octomom" blicken sie auf ihre außergewöhnliche Geschichte zurück.

Nadya Suleman zog sich 2013 aus der Öffentlichkeit zurück, nachdem ihr Leben durch die Geburt der Achtlinge im medialen Fokus stand. Ihre Entscheidung, die Kinder mithilfe von In-vitro-Fertilisation zu bekommen, sorgte damals für kontroverse Diskussionen. Doch abseits der Schlagzeilen versuchte die vielfache Mutter stets, ihre Erziehung auf strikten Regeln aufzubauen und ein normales Leben für ihre Familie zu schaffen. Heute sind die Achtlinge – Noah, Isaiah, Jeremiah, Jonah, Josiah, Makai, Maliyah und Nariyah – 16 Jahre alt und spielen eine zentrale Rolle in den neuen Projekten ihrer Mutter. Mit einem Leben voller Höhen und Tiefen blickt Nadya nun zuversichtlich in die Zukunft: "Meine Familie und ich holen uns unser Leben zurück", sagte sie im Interview mit People und zeigt, wie stark der familiäre Zusammenhalt in der Großfamilie ist.

Instagram / nataliesuleman Nadya Suleman und ihre Achtlinge im Mai 2022

Getty Images "Octomum" Nadya Suleman im Mai 2010 in Kalifornien

