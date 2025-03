Untreu? Ex-Miss-Germany Anahita Rehbein steckt in Rosenkrieg

Die ehemalige Miss Germany, Anahita Rehbein, und ihr Noch-Ehemann, Jörg Echtermann, liefern sich einen erbitterten Rosenkrieg. Nach ihrer Trennung im Juli 2024, die zunächst "im Guten" verlaufen sein soll, fliegen nun die Fetzen. Der Fitness-Unternehmer aus Stuttgart erhebt gegenüber Bild schwere Vorwürfe gegen die 30-jährige Influencerin: "Anahita hat mich monatelang mit einem 20 Jahre jüngeren Kunden betrogen! Inzwischen ist der Typ ihr neuer Freund." Besonders hart scheint den 56-Jährigen jedoch zu treffen, dass Anahita ihn in ihren Social-Media-Beiträgen mehrfach angegriffen haben soll, etwa mit dem Vorwurf, sie und den gemeinsamen Sohn finanziell nicht zu unterstützen.

Laut eigener Aussage habe sich Jörg zum Schutz seines Sohnes nicht öffentlich dazu äußern wollen, doch jetzt sei "das Maß voll". Er vermutet, dass seine Ex-Partnerin nur gegen ihn hetze, um mehr Follower zu gewinnen. "Das ist Teil ihres Geschäftsmodells", wettert er überzeugt gegenüber dem Blatt und ergänzt: "Sie stellt sich als Super-Mama dar, inszeniert unseren Sohn, um mit ihm Kasse zu machen. Und wenn die Handy-Kamera aus ist, kommt das Kindermädchen, und sie geht feiern." Im Sommer muss das Ex-Paar bei einem Scheidungsrichter vorstellig werden. Jörg hofft, dass der Spuk dann ein Ende hat: "Ich hoffe, dass das Finanzielle abschließend geregelt wird und danach Ruhe einkehrt. Unser Sohn soll nicht leiden."

Anahita wurde im Jahr 2018 zur Miss Germany gekürt und erlangte dadurch große Bekanntheit. Heute hat sie sich einen Namen als Influencerin gemacht, doch in den sozialen Medien zeigt sie nicht nur ihr Leben als Mutter, sondern auch eine glamouröse Seite. Jörg hingegen betreibt vier Fitnessstudios in Stuttgart und hielt sich bisher weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Die Beziehung des ehemaligen Paares, das einen Altersunterschied von 26 Jahren hat, stand von Beginn an im Fokus der medialen Aufmerksamkeit. Nun scheint die ehemals große Liebe endgültig zerbrochen zu sein, und der schmutzige Rosenkrieg überschattet die gemeinsame Geschichte.

Schultes, Klaus / Actionpress Jörg Echtermann und Anahita Rehbein, 2018

Niedermüller,Thomas / ActionPress Anahita Rehbein, 2019

