Deshalb trinkt Newcomer Benson Boone gar keinen Alkohol

Benson Boone (22) hat kürzlich verraten, warum er sich strikt von Alkohol und Drogen fernhält. In einem Interview mit Rolling Stone erklärte der "Beautiful Things"-Interpret, dass seine Abstinenz nicht auf seiner streng gläubigen mormonischen Erziehung basiert, sondern aus Angst vor einer Sucht. "Ich habe so eine extrem süchtige Persönlichkeit. Ich glaube, ich würde mich kaputtmachen", erklärte Benson deutlich. Für den Musiker, der derzeit auf Tour unterwegs ist, steht fest: Für sein Wohlbefinden und seine Karriere möchte er diesen Weg beibehalten. Dass er zu Suchtverhalten neige, wisse er übrigens durch Süßigkeiten. Neben seiner Entscheidung für Abstinenz teilte Benson auch, dass er seit einiger Zeit keinen Bezug mehr zur mormonischen Kirche hat. "Ich möchte nicht Teil einer bestimmten Religion sein", sagte er und betonte, dass er seine eigenen Ansichten habe.

Bereits in jungen Jahren habe er sich mit dem Glauben schwergetan und oft Zweifel verspürt, wenn andere über spirituelle Erfahrungen berichteten, die er selbst niemals erlebte. Ein Gespräch mit einem Freund, der ähnliche Gefühle teilte, habe ihn schließlich erleichtert. Seine Eltern, Kerry und Nate Boone, unterstützen ihn dabei. "Sie wollen, dass ich selbst herausfinde, was ich für richtig halte", sagte der Sänger, der seine Studienzeit an der kirchlich geführten Brigham Young University abbrach, um seine Musikkarriere zu verfolgen. Auch beim Thema Kaffee wagte sich Benson zuletzt aus der religiösen Komfortzone. Denn in der mormonischen Kirche sind neben Drogen und Alkohol auch Kaffee, Tee und Tabak verboten. Doch als Benson Kaffee probierte, stellte er fest, dass er diesen gar nicht mochte, auch wenn er sich das gewünscht hatte.

Musikalisch führte der Weg von Benson eher zufällig in seine Erfolgskarriere. Während einer Schülerband-Aufführung entdeckte er seine außergewöhnliche Stimme, die bei einem spontanen Auftritt erstmals zum Einsatz kam. Seine Eltern, vor allem seine Mutter, waren damals tief berührt, als ihr Sohn plötzlich im Rampenlicht stand. Heute zählt er zu den aufstrebenden Stars der Pop-Welt und eröffnete sogar ein Konzert von Taylor Swift (35). Erst kürzlich überraschte Mark Zuckerberg (40) seine Frau Priscilla Chan (40) zu ihrem 40. Geburtstag mit einem Auftritt, der Bensons Grammy-Performance nachahmte.

Getty Images Sänger Benson Boone legt bei den Grammy Awards 2025 in L.A. einen starken Auftritt hin.

Getty Images Benson Boone beim iHeartRadio z100's Jingle Ball 2024 in New York

