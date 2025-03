So legendär überraschte Mark Zuckerberg seine Priscilla

Mark Zuckerberg (40) hat sich für die Feier zum 40. Geburtstag seiner Frau Priscilla Chan (40) etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Der Meta-Gründer überraschte die Gäste mit einer Tanzeinlage, bei der er einen blauen Jumpsuit trug, den Sänger Benson Boone (22) bei seiner Grammy-Performance getragen hatte. Auf Instagram teilte Mark ein Video von sich, in dem er den Anzug präsentiert und schrieb dazu: "Deine Frau wird nur einmal 40!" Unterstützt von zwei Helfern riss er während der Performance seinen Smoking auf, um das auffällige Outfit zu enthüllen – und begeisterte damit nicht nur Priscilla, sondern auch die anwesenden Freunde und Familie.

Das blaue Outfit spielte bereits bei Bensons Grammy-Auftritt eine Hauptrolle, bei dem er mit einigen extravaganten Bewegungen auf sich aufmerksam machte. Sogar das legendäre Hüpfen von einem Klavier ahmte Mark nach, auch wenn er auf den riskanten Rückwärtssalto verzichtete. Auf Instagram zeigte sich Benson von Marks Schritt in die Welt des Entertainments beeindruckt und kommentierte: "Ich kann nicht glauben, was ich da sehe." Ein Detail aus der ursprünglichen Performance des Sängers ließ Mark ebenfalls nicht unerwähnt: Der hautenge Jumpsuit sorgte bei Benson für einen viral diskutierten Moment, als er auf der Bühne die Passform des Outfits korrigierte. Dazu schrieb Mark augenzwinkernd: "Ok, ich verstehe es… Das Ding sitzt wirklich eng."

Priscilla Chan genoss den Abend, umgeben von Familie, Freunden und viel Tanz. In einem eigenen Beitrag schrieb sie: "Ich bin so dankbar, so viel Liebe zu erfahren." Die Kinderärztin und Mitgründerin der Chan-Zuckerberg-Initiative hatte während der Feier mehrere schicke Outfits parat, doch die Überraschung ihres Mannes stellte alles in den Schatten. Die beiden sind seit ihrer gemeinsamen Studienzeit ein Paar und scheinen auch nach all den Jahren nicht auf kreative Liebesbeweise zu verzichten.

Getty Images Mark Zuckerberg, 2019

Getty Images Priscilla Chan im November 2019

