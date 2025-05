Heidi Klum wollte Benson Boone bei AMAs Hose runterziehen

Heidi Klum (51) sorgte bei den diesjährigen American Music Awards in Las Vegas für einen echten Hingucker, als sie dem Sänger Benson Boone (22) auf dem roten Teppich die Hose herunterziehen wollte. Laut Daily Mail begegneten sich das Supermodel und der 22-jährige Sänger kurz auf dem Red Carpet und tauschten einige scherzhafte Gesten aus. Darunter war auch Heidis verspielter Griff zum Hosenbund von Benson. Während Benson lachte, endete das kurze Intermezzo für Heidi jedoch mit einer kleinen Panne: Beim Wegdrehen blieb sie im langen Saum ihres Kleides hängen und stolperte, wurde aber von ihrem aufmerksamen Begleiter schnell aufgefangen. Das Model war an diesem Abend in Begleitung ihres Sohnes Henry (19).

Einige Zuschauer rätselten, weshalb Heidi sich ausgerechnet zu diesem Scherz hinreißen ließ. Über soziale Medien fanden jedoch einige Fans eine mögliche Erklärung: Es könnte eine Anspielung auf Bensons Auftritt bei den diesjährigen Grammy Awards sein. Während dieser Performance hatte Heidi zusammen mit der Komikerin Nikki Glaser (40) Bensons schwarzen Anzug abgerissen und ein hellblaues Bühnenoutfit enthüllt. Ob dies tatsächlich der Hintergrund von Heidis Aktion ist, blieb vom Model selbst bislang unkommentiert. Abgesehen von diesem Moment war der Abend von weiteren Skandalen geprägt, darunter die kontroverse Kuss-Show von Jennifer Lopez (55) und die Diskussionen über das Fehlen vieler hochkarätiger Stars.

Heidi, die durch ihre spontane und lockere Art bekannt ist, zeigte in der Vergangenheit schon häufiger Spaß an ungewöhnlichen Aktionen. Neben ihrem glänzenden Karriereweg als Model und Moderatorin ist sie privat vierfache Mutter und seit 2019 mit Tom Kaulitz (35) verheiratet, mit dem sie regelmäßig öffentliche Auftritte genießt – zuletzt auch auf den Filmfestspielen in Cannes. Doch auch abseits der großen Bühne sorgt das Model regelmäßig für Gesprächsstoff, wie jetzt bei den AMAs. Fans tauschen sich online weiterhin begeistert über ihre Begegnung mit Benson aus, und das kleine Intermezzo zählt definitiv zu den Highlights des Abends, mit denen Heidi erneut bewiesen hat, dass sie es immer wieder schafft, Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Henry Samuel bei den AMAs, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Benson Boone im Mai 2025 bei den AMAs in Las Vegas

Anzeige Anzeige