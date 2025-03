BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl ist wohl frisch verliebt

Im August 2023 wurde bekannt, dass sich Sebastian Kehl (45) von seiner Frau scheiden lässt. Nun soll der Sportdirektor von Borussia Dortmund wieder in festen Händen sein. Das will nun zumindest Bild erfahren haben: Demnach soll Sebastian die Sport1-Moderatorin Katharina Kleinfeldt daten. Die beiden sollen sich bereits seit einigen Monaten treffen. Geäußert oder gar bestätigt haben dies aber bislang weder Sebastian noch Katharina.

Während Sebastian seit 2024 seiner neuen Aufgabe als Sportdirektor beim derzeitigen Elften der ersten Fußball-Bundesliga nachgeht, ist Katharina seit 2023 als Moderatorin bei Sport1 tätig. Zuvor arbeitete die 31-Jährige für den Sportsender Sky und stand als Field-Reporterin in den Stadien am Spielfeldrand. Das Thema Sport hätten die beiden, sollten sie sich tatsächlich daten, also schon mal gemeinsam.

Vor zwei Jahren war bekannt geworden, dass Sebastian sich nach 26 Jahren von seiner Frau Tina getrennt hat. Die beiden kannten sich bereits seit ihrer Schulzeit und haben drei Kinder zusammen. Der Ex-Kapitän vom BVB bestätigte die Trennung nach den Spekulationen schließlich gegenüber Bild. "Ja, es stimmt. Wir haben uns nach dieser langen, gemeinsamen Zeit im Einvernehmen getrennt", erklärte Sebastian damals zu seinem Liebes-Aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / katharinakleinfeldt Katharina Kleinfeldt, Sportmoderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Tina und Sebastian Kehl, 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige