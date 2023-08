Ex-Nationalspieler Sebastian Kehl soll wohl getrennt sein!

Sebastian Kehls (43) ist jetzt angeblich solo. Schon zu Schulzeiten hatte der ehemalige Nationalspieler seine Partnerin Tina kennen und lieben gelernt. Insgesamt 26 Jahre gingen die beiden gemeinsam durchs Leben und bekamen in dieser Zeit drei Kinder. Vor fünf Jahren gaben sich der Sportler und seine Liebste dann sogar das Jawort. Doch wie Sebastian und Tina nun mitteilen, sollen sie inzwischen getrennte Wege gehen!

"Ja, es stimmt. Wir haben uns nach dieser langen, gemeinsamen Zeit im Einvernehmen getrennt", sollen der 43-Jährige und Tina gegenüber Bild bestätigt haben. Böses Blut gebe es trotz der gescheiterten Ehe aber nicht. "Wir werden auch in Zukunft weiter zusammenhalten, denn wir haben gemeinsam drei fantastische Kinder", heißt es weiter in dem Statement. Angeblich sei seine Noch-Ehefrau mit ihren drei Kindern bereits aus dem gemeinsamen Haus in Dortmund ausgezogen.

Den Grund für das Ende ihrer Ehe verraten Sebastian und Tina jedoch nicht. Stattdessen bittet das Ex-Paar darum, von Spekulationen und Ähnlichem abzulassen. "Darüber hinaus werden wir beide uns nicht weiter äußern und bitten, die Privatsphäre unserer Familie, gerade im Interesse unserer Kinder, zu respektieren", betonen sie in ihrem Statement.

Anzeige

Getty Images Sebastian Kehl, Sportler

Anzeige

Getty Images Tina und Sebastian Kehl, 2016

Anzeige

Getty Images Sebastian Kehl, Ex-Nationalspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de