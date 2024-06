Rick Harrison bestätigt neue Beziehung und zeigt seine Angie

Rick Harrison (59) zeigt seine neue Freundin! Auf Instagram veröffentlicht der "Pawn Stars"-Berühmtheit eine Fotoreihe, die ihn gemeinsam mit seiner neuen Partnerin zeigt. "Eine tolle Nacht mit Angie", kommentiert er die süßen Schnappschüsse, die das frischverliebte Paar in Frankreich zeigen. Die Fans freuen sich mit dem Schauspieler und kommentieren den Beitrag fleißig. "Wunderschön, deine Traumfrau", schreibt ein begeisterter Follower und ein anderer User meint: "Fantastische Fotos".

Bei seiner neuen Freundin handelt es sich um Angie Polushkin. Im Gespräch mit People verrät Rick mehr Details über seine neue Beziehung: "Angie und ich haben uns vor sechs Monaten kennengelernt, und sie ist eine Krankenschwester in Las Vegas". Der Trip hatte dabei einen ganz besonderen Anlass. "Wir waren in den letzten Wochen in Europa, um ihren Geburtstag zu feiern", erklärt der amerikanische Unternehmer.

Erst vor wenigen Monaten musste Rick einen schweren Verlust verkraften. Sein Sohn Adam war plötzlich verstorben. Er starb in Las Vegas an den Folgen einer Überdosis. Laut TMZ haben die Behörden eine versehentliche Überdosis an Fentanyl und Methamphetamin als Todesursache von Adam angegeben. Kurz vor seinem Tod war der 39-Jährige aus dem Gefängnis entlassen worden.

Anzeige Anzeige

Instagram / rick_harrison Rick Harrison und seine neue Freundin Angie

Anzeige Anzeige

Instagram / rick_harrison Adam und Rick Harrison in Rom, Mai 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Schnappschüsse von Rick und seiner neuen Freundin Angie? Total süß! Mir gefallen sie nicht so… Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de