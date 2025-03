US-Realitystar Rick Harrison und seine Angie sind verlobt

Rick Harrison (59), bekannt aus der Reality-TV-Show "Pawn Stars", machte seiner Freundin Angie Polushkin einen romantischen Heiratsantrag – und das zum zweiten Mal. Eingeleitet wurde alles mit einem Antrag in seinem Wohnzimmer, wo er ihr seine Liebe gestand. Dieser erste Versuch kam jedoch bei seinen Töchtern nicht gut an: Sie bezeichneten die Geste laut TMZ als "unromantisch" und drängten ihn, es noch einmal zu versuchen. Die zweite Chance nutzte Rick nun in der malerischen Casablanca-Region in Chile, wo er Angie vor einer traumhaften Kulisse erneut mit einem Kniefall überraschte. Auch dieses Mal sagte die Krankenschwester wieder Ja.

Der Ring, mit dem Rick Angie nun die Frage aller Fragen stellte, stammt aus seinem berühmten "World Famous Gold & Silver Pawn Shop" in Las Vegas. Es handelt sich um einen beeindruckenden 6,5-karätigen, ovalen Diamanten, den der Trödelexperte zuvor umgestalten ließ, um ihn noch persönlicher zu machen. "Der Ring ist atemberaubend, genau wie Angie", schwärmte der frisch Verlobte laut seines Sprechers gegenüber dem Nachrichtenportal.

Die beiden sind seit etwa einem Jahr ein Paar, nachdem sie sich – rund vier Jahre nach Ricks Scheidung von seiner Ex-Frau Deanna – kennengelernt hatten. Die rund 18 Jahre jüngere US-Amerikanerin und der TV-Star machten ihre Beziehung im vergangenen Juni mit einem niedlichen Schnappschuss auf Instagram offiziell. Zu einem Bild von einem romantischen Date schrieb der 59-Jährige: "Eine tolle Nacht mit Angie."

Instagram / rick_harrison Angie Polushkin und Rick Harrison im März 2025

Instagram / rick_harrison Rick Harrison und seine neue Freundin Angie

