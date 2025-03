"Verrückte Zeit": Paddy McGuinness hadert mit Dating-Leben

Paddy McGuinness (51), der als Komiker viele Fans um sich schart, hat kürzlich über die Herausforderungen gesprochen, die er seit seiner Trennung von Christine McGuinness im Jahr 2022 erlebt. Nach 11 Jahren Ehe ist Paddy zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder Single – und das sorgt für Verwirrung, wie er während seiner neuesten Stand-up-Show "Nearly There" vor Publikum verriet. Der Moderator erklärte, dass die Welt des Datings für ihn völlig neu und ungewohnt sei. "Wenn ich jemanden in meinem Alter date, bringen wir beide mehr Gepäck mit als Heathrow. Und mit Jüngeren habe ich einfach nichts gemeinsam", scherzte Paddy über diese "verrückte Zeit". Und jüngere Frauen machen ihm Angst – "vor allem, wenn es um Sex geht. Sie wissen, was sie wollen, und das sagen sie dir auch gerne!"

Besonders die Vorstellung, jemanden über Dating-Apps kennenzulernen, bereite dem "Take Me Out"-Star Schwierigkeiten: "Es ist jetzt alles Online-Dating. Als ich jünger war, war Dating wie nachmittags zum Bäcker zu gehen. Du bekamst das, was übrig war." Er äußerte auch Zweifel an der Ehrlichkeit der Personen in ihren Profilen. Wie gewohnt scheint er die Situation allerdings mit Humor zu nehmen. Der Familienvater mit Herz gab zu, dass er sich selbst wie ein "Werther's-Originals-Opa" fühle, wenn er in Gesprächen auf die 90er-Jahre zu sprechen kommt. Während Paddy noch überlegt, wie er durch die moderne Dating-Welt navigiert, scheint Ex-Frau Christine, die weiterhin im gemeinsamen Haus wohnt, unter ähnlichem Druck zu stehen. In einem Interview mit der Zeitschrift Closer sagte sie: "Wenn ich jemanden kennenlerne, werde ich es versuchen. Hoffentlich bleibe ich nicht ewig Single!"

Paddy und Christine waren lange Zeit eines der beliebtesten Promi-Paare Großbritanniens. Die beiden verbindet nicht nur ihre Zeit als Ehepaar, sondern auch ihr Engagement als Eltern dreier Kinder. Seit ihrer Scheidung teilen sie sich die Verantwortung für die Familie, was laut Christine mit einem gemeinsamen Planer in der Küche gut funktioniert. Zwar leben sie aktuell noch unter einem Dach, Christine hofft jedoch, bald in eine eigene Wohnung ziehen zu können. Fans des TV-Comedians können sich sicher sein: Mit Paddy, der sich auch sozial sehr stark für Organisationen wie "Children In Need" engagiert, wird es nie langweilig, auch nicht auf der Suche nach neuem Glück.

Getty Images / Ian Gavan Paddy McGuinness und Christine Martin bei den BRIT-Awards 2011

Getty Images / Eamonn McCormack Paddy Mcguinness und Christine Martin

