So feuchtfröhlich waren die durchzechten Nächte des "Party-Prinzen"! Bevor er Herzogin Meghan (40) kennenlernte, eilte Prinz Harry (37) der Ruf voraus, kaum eine Party auszulassen. Immer wieder sorgte er mit Feier-Exzessen für Schlagzeilen. Ebenso wie der Royal ließ zu dieser Zeit auch der britische Moderator Paddy McGuinness (48) nichts anbrennen. Dieser rollte eine der legendären Nächte, die er mit Prinz Harry durchgefeiert hatte, nun wieder auf.

In seiner Autobiografie "My Lifey", die The Sun vorliegt, schreibt der 48-Jährige über eine wilde Sause in einer Bar in Chelsea im Juni 2016. Dort haben Paddy und Harry gemeinsam die Tanzfläche gestürmt. "Zu sagen, wir haben eng getanzt, ist untertrieben – unsere Brüste haben sich berührt", erinnerte sich der TV-Star. Dann habe der Prinz eine Runde Alkohol springen lassen und beide oben ohne weiter das Tanzbein geschwungen. "Als wir fertig getanzt hatten und alle jubelten, umarmten wir uns und er gab mir einen Schmatzer auf die Lippen", berichtet der Brite.

Das Publikum in der Bar habe diese Szenen gefeiert. Als Harry die Party verlassen habe, sei er vom Feiervolk zur "absoluten Legende" erklärt worden. Laut Paddy habe sich der Rotschopf am nächsten Tag bei ihrem gemeinsamen Freund Jack Whitehall (33) gemeldet, um sich für den "fantastischen Abend" zu bedanken und sich nach möglichen Kopfschmerzen seines Partykumpels zu erkundigen.

Getty Images Prinz Harry 2021 in New York

Getty Images Paddy McGuinness bei den Pride of Britain Awards in London, Oktober 2014

Getty Images Prinz Harry in Rom, Italien

