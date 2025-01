Paddy McGuinness' Tochter zerkratzt BMW mit Katzenzeichnung

Paddy McGuinness (51), ein britischer Komiker und TV-Star, musste am Wochenende einen besonderen Moment der Fassungslosigkeit erleben. Seine jüngste Tochter Felicity, acht Jahre alt, verursachte einen bleibenden Schaden an seinem umgerechnet rund 133.000 Euro teuren BMW. Mit einem Stock ritzte sie das Bild eines Katzenkopfes in die Motorhaube seines Wagens. Das "Cat Car" war geboren... Paddy teilte ein Foto des Kunstwerks auf Instagram und kommentierte humorvoll: "Keramikbeschichtungen und Lackschutzfolien sind machtlos gegen eine Achtjährige mit einem Stock!" Trotz seines anfänglichen Schocks gelang es ihm scheinbar, die Situation mit Humor zu nehmen.

Die Reaktionen seiner Fans auf die ungewöhnliche Tat waren geradezu verblüffend. Viele teilten ähnliche Geschichten und machten ihm Mut, die Lage gelassen zu sehen. Kommentare wie "Zumindest ist die Katze sehr gut gelungen", sollten wohl für ein klein wenig Aufmunterung sorgen. Paddy, der gemeinsam mit seiner Ex-Frau, der ehemaligen "The Real Housewives of Cheshire"-Darstellerin Christine McGuinness, drei Kinder großzieht, hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihm das Wohl seiner Kinder ist. Nach ihrer Trennung 2021 arbeiten Paddy und Christine eng zusammen, um ihrem Nachwuchs ein möglichst normales Familienleben zu ermöglichen. Erst kürzlich verbrachten sie Weihnachten gemeinsam, um die Feiertage so normal und harmonisch wie möglich zu gestalten.

Paddy, der sogar schon mit Prinz Harry (40) gefeiert haben soll und Christine, die über ein Jahrzehnt verheiratet waren, sind bekannt dafür, auch nach ihrer Trennung ein gutes Verhältnis zu pflegen. Während Paddy sich weiterhin auf seine Karriere und die Erziehung konzentriert, hat Christine laut Express verraten, dass sie langsam beginnt, wieder zu daten. Trotz alledem steht für beide das Wohl der Familie im Vordergrund – und das soziale Engagement. Bei einer von Paddy selbst ins Leben gerufenen Charity-Radtour konnte der TV-Star über 1,2 Millionen Euro für Children In Need sammeln. Sein Plan letzten Herbst: Knapp 500 Kilometer auf einem kleinen Fahrrad durch das Vereinigte Königreich radeln, um Spenden für den guten Zweck einzuholen.

Getty Images / Eamonn McCormack Paddy Mcguinness und Christine Martin

Getty Images Paddy McGuinness beim ITV Palooza in der Royal Festival Hall, November 2019

