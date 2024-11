Paddy McGuinnes bricht bei Charity-Radtour in Tränen aus

Der britische Komiker Paddy McGuinness (51) ist in Tränen ausgebrochen, als er erfuhr, dass er über eine Million Pfund für "Children In Need" gesammelt hatte. Bei der von Paddy selbst ins Leben gerufenen Charity-Radtour will er mit dem Fahrrad 480 Kilometer durch Großbritannien fahren. In einer Pause erfuhr der TV-Star, dass er mit seiner Herausforderung bereits mehr als eine Million Euro an Spenden erreicht hat – da überwältigten Paddy seine Emotionen und er konnte kaum sprechen. "Vielen Dank an alle, das ist einfach unglaublich. Ich kann nicht glauben, dass wir eine Million erreicht haben", sagte Paddy gerührt im Gespräch mit dem Radiosender BBC Radio 2.

Paddy startete seine Fahrt am Montag im Wrexham Football Club und will am Freitag in Glasgow ankommen – und das alles auf einem winzigen Chopper-Fahrrad mit nur drei Gängen. Wie Daily Mail berichtet, zeigten Fans in den sozialen Medien ihr Mitgefühl und schrieben, wie sehr sie von Paddys Reaktion berührt waren: "Ich habe mitgeweint, es ist einfach fantastisch, was er leistet", kommentierte ein Anhänger. Fotos von seiner Reise teilte der Comedian auf Instagram. Bereits zu Beginn der Tour war Paddy gerührt, als er sah, wie viele Menschen ihn bei seinem Start unterstützt haben.

Der Comedian hat eine besondere Verbindung zu seinem Chopper-Fahrrad. Als Kind träumte Paddy davon, ein solches Rad zu besitzen, konnte es sich jedoch nie leisten. Während des ersten Corona-Lockdowns erfüllte er sich schließlich seinen Kindheitstraum und kaufte sich das begehrte Retro-Bike. Diese Leidenschaft inspirierte ihn zu der Idee, auf genau diesem Fahrrad die lange Strecke für den guten Zweck zurückzulegen. Unterstützung erhielt er dabei auch von Radlegende Sir Chris Hoy, der ihm mit Ratschlägen zur Seite stand. Vor dem Start schickte Chris ihm eine ermutigende Botschaft: "Das wird das Härteste sein, was du je gemacht hast, aber denk daran, warum du es tust. Du inspirierst das ganze Land und wir sind alle stolz auf dich", schrieb Chris in seiner Nachricht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paddy McGuinness beim ITV Palooza in der Royal Festival Hall, November 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Paddy McGuinness bei den Pride of Britain Awards in London, Oktober 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr seine Aktion? Richtig klasse! Na ja, nicht so besonders. Ergebnis anzeigen