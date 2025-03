Kriegerprinzessin ade: Das macht "Xena"-Star Lucy Lawless

Lucy Lawless (56) wurde in den 1990er-Jahren vor allem durch ihre Hauptrolle in der Kultserie "Xena" ein absoluter Weltstar. Nach sechs Staffeln voller Abenteuer und Action endete die Show jedoch im Jahr 2001 – doch Lucy hat seitdem eine beeindruckende Karriere hingelegt! Sie übernahm unter anderem Rollen in namhaften Produktionen wie "Spartacus" und steht bis heute vor der Kamera. Die beliebte Krimiserie "My Life is Murder", in der sie die ehemalige Polizistin Alexa Crowe spielt, wurde zudem kürzlich für eine fünfte Staffel verlängert. Produziert wird die Serie von Acorn TV und dem neuseeländischen Sender TVNZ. Die neuen Folgen sollen erneut acht Episoden umfassen, wie unter anderem fernsehserien.de berichtet.

Im Verlauf der Serie hatte Alexa Crowe nicht nur mit kniffligen Verbrechen, sondern auch mit unerwarteten Herausforderungen klarzukommen. An ihrer Seite sind weiterhin ihre ehemalige Hacker-Partnerin Madison, gespielt von Ebony Vagulans, und der Detective Harry Henare, den Rawiri Jobe verkörpert. Harry wird in der neuen Staffel offenbar stark im Fokus stehen, denn Alexa soll wohl ein größeres Geheimnis von ihm aufdecken. Wieder mit dabei ist auch Martin Henderson (50), der in mehreren Episoden Alexas Bruder Will spielt. Er wird sich in der bevorstehenden Staffel mit einem besonderen Problem an seine Schwester wenden.

Fans dürfen sich darauf freuen, sie erneut in einer ihrer kultigen Rollen zu sehen, nachdem zuletzt auch immer wieder Gerüchte um ein heiß ersehntes Reboot von "Xena" kursierten. So erklärte die dreifache Mutter bereits 2015 auf X, ehemals Twitter, dass eine angebliche Neuverfilmung nicht stattfindet: "Sorry, Freunde! Die Nachricht über ein 'Xena'-Reboot ist nur ein Gerücht." Laut offiziellen Informationen hat sich bis dato nichts bezüglich der möglichen Rückkehr der Kriegerprinzessin verändert – doch die Hoffnung bleibt.

Getty Images Lucy Lawless, Oktober 2024

Getty Images Lucy Lawless, April 2024

