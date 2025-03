Lebenswichtige OP: Amy Winehouse rettete Fremden das Leben

Amy Winehouse (✝27) hat nicht nur mit ihrer Musik beeindruckt, sondern auch mit ihrem großen Herz. 2009 traf Amy während eines Urlaubs auf der karibischen Insel Saint Lucia auf Julian Jean-Baptiste, einen Kokosnussverkäufer, der damals in einer ernsten gesundheitlichen Notlage war. Der 45-Jährige konnte sich die dringend benötigte Operation zur Behandlung eines Leistenbruchs nicht leisten und lebte von gerade einmal einem britischen Pfund pro Tag. Ohne zu zögern, ließ Amy ihrem Bodyguard 4.000 Pfund [rund 4.700 Euro] in bar geben, damit dieser die Krankenhauskosten für Julian übernahm. "Ihre Großzügigkeit hat mir das Leben gerettet", erklärte der gerührte Straßenverkäufer laut Mirror später.

Nach der Operation hielt Amy weiterhin Kontakt zu Julian und besuchte ihn regelmäßig bei ihren Aufenthalten auf der Insel. Der Verkäufer wollte ihr das Geld mehrmals zurückerstatten, doch die Musikerin schlug sein Angebot jedes Mal aus und sagte lediglich: "Du musst mir nicht danken." Ihre selbstlose Tat kam erst durch einen Reddit-Post ans Licht, der ein Foto von Amy und Julian zeigte. Fans der Sängerin reagierten begeistert auf diese Geschichte und lobten sie für ihre stille Hilfsbereitschaft. "Amy hatte ein Herz aus Gold", schrieb ein Nutzer, und ein anderer fügte hinzu: "Solche Geschichten machen sie unvergesslich."

Amy, die 2011 tragisch im Alter von nur 27 Jahren verstarb, wird oft für ihre problematischen Zeiten und ihre eindringlichen Songtexte in Erinnerung behalten. Doch Geschichten wie diese zeigen, dass sie nicht nur eine brillante Künstlerin, sondern auch ein zutiefst mitfühlender Mensch war. Freundlichkeit und Bescheidenheit zogen sich durch ihr Leben, und sie ist nicht die Einzige in der Musikbranche, die durch anonymes Geben beeindruckte. George Michael (✝53) unterstützte auf ähnliche Weise oft Menschen in Not, ohne dabei ins Rampenlicht zu drängen. So spendete der Sänger beispielsweise einmal anonym 9.000 Pfund [ca. 10.700 Euro], um einem Paar eine Behandlung zur künstlichen Befruchtung zu ermöglichen. Auch diese Taten bleiben ein Vermächtnis, das über die Musik hinausgeht.

Getty Images Amy Winehouse, Musikerin

Getty Images George Michael bei der Berlinale 2005

