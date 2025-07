Auf Trauerfeier: Tochter Kelly trägt Ozzy Osbournes Brille

Kelly Osbourne (40), die Tochter des kürzlich verstorbenen Rockmusikers Ozzy Osbourne (†76), erwies ihrem Vater bei der herzzerreißenden Trauerprozession in seiner Heimatstadt Birmingham eine besondere Ehre. Am vergangenen Mittwoch trug sie die typische lilafarbene Brille, die für ihren Vater so charakteristisch war, um an ihn zu erinnern. Freunde und Familienmitglieder, darunter Ozzys Ehefrau Sharon und seine Kinder Kelly, Aimee, Jack sowie Louis, begleiteten den Sarg laut dem Magazin Dailymail auf seiner Route durch das Zentrum der Stadt, wobei Stationen wie die Black Sabbath Bridge passiert wurden. Die Familie legte Blumen nieder, bevor sie mit einem Friedensgruß den wartenden Fans dankte.

Neben der tiefen Trauer wurde der Tag auch zu einem besonderen Tribut an Ozzy: Eine Live-Band spielte auf der Prozession Hits seiner Band Black Sabbath wie "Iron Man", während tausende Fans die Route säumten. An seinem ehemaligen Wohnhaus wurden Blumen niedergelegt, und das Gebäude war mit einem Porträt des "Prince of Darkness" geschmückt. Außerdem konnten die Fans ein Kondolenzbuch im Birmingham Museum and Art Gallery signieren, das derzeit eine Ausstellung zu Ehren des verstorbenen Sängers zeigt. Sowohl die Stadtverwaltung als auch die Familie hatten das Gedenken gemeinsam organisiert und finanziert, um der Welt die Möglichkeit zu geben, Abschied zu nehmen.

Ozzy Osbourne war weltberühmt als einer der Pioniere des Heavy Metal und stand nicht nur mit seiner Musik, sondern auch als charismatische Persönlichkeit im Mittelpunkt. Seine Tochter Kelly galt als sein "Lieblingskind", was er stets offen bekräftigte, und die beiden verband eine besonders enge Beziehung: 2003 brachten sie gemeinsam das Duett "Changes" heraus. Trotz des Verlusts von Ozzy bleibt sein Erbe lebendig – mit Hits wie "Paranoid" und "Sabbath Bloody Sabbath" hat er Fans auf der ganzen Welt berührt. Kelly zeigte mit ihrem rührenden Tribut und dem bewussten Tragen der markanten Brille auf Ozzys Trauerfeier, bei der auch viele Stars anwesend waren, wie tief diese Bindung war.

Getty Images Sharon und Kelly Osbourne auf der Trauerfeier von Ozzy Osbourne

Getty Images Ozzy Osbourne mit seiner Tochter Kelly

