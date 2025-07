Heimliche Liebe: Sugababe Keisha Buchanan ist wieder solo

Keisha Buchanan (40) ist wieder Single. Klammheimlich war die Sängerin der Band Sugababes in den vergangenen Jahren in einer Beziehung – ihren Fans verriet sie nichts davon. Doch jetzt wendet sie sich in einem YouTube-Video an die Community. Dabei verrät sie nicht nur, dass sie einen Partner hatte, sondern auch, dass die Beziehung vor einiger Zeit scheiterte. "Ich habe eine Trennung durchgemacht. Wir haben tatsächlich zusammen in Kanada gelebt. Mein Ex-Freund ist Kanadier, und es hat nicht geklappt, das ist sehr schwer zu bewältigen", gibt Keisha zu. Für den Mann sei die Britin extra nach Kanada ausgewandert – ob sie jetzt immer noch dort lebt oder zurück in Großbritannien ist, verrät sie nicht.

Vor rund anderthalb Jahren haben die beiden sich getrennt. Jetzt sei es für Keisha immer noch schwer, sich an ein Leben als Single zu gewöhnen. "Ich weiß nicht wirklich, wie es ist, Single zu sein. Und zum ersten Mal bin ich jetzt seit etwa anderthalb Jahren Single", erklärt sie. Jemand Neuen scheint sie auch nicht kennengelernt zu haben – sie meint, ebenfalls nicht mehr so recht zu wissen, wie man eigentlich datet. Normalerweise plaudere die 40-Jährige nicht so gerne über ihr Privatleben, weshalb die Öffentlichkeit nichts von ihrer nunmehr Ex-Beziehung mitbekam. Ihren Fans versprach sie in der Vergangenheit aber, öfter mal private Anekdoten zu erzählen. Dass sie das bis jetzt nicht umsetzen konnte, habe aber einfach daran gelegen, dass ihr das Leben dazwischenkam.

Zu den Trennungsgründen äußerte Keisha sich nicht weiter. In der Vergangenheit hatte die Musikerin es nicht immer leicht, wenn es um das Thema Liebe ging. Anfang des Jahres soll sie ihren Ex-Freund Taiwo Leo Atieno mit schweren Vorwürfen konfrontiert haben. Laut The Mirror warf sie ihm unter anderem schwere Misshandlung vor. Vor dem Willesden Magistrates' Court in London wurde bekannt, dass Taiwo Keisha mehrfach brutal attackierte. Einer der Übergriffe soll so heftig gewesen sein, dass sie medizinisch versorgt werden musste. Zudem soll der Ex-Sportler ihr Leben stark eingeschränkt haben, indem er ihr freien Zugang zu ihrem Geld verweigerte oder ihr verboten hatte, ihre Post zu öffnen. Bisher äußerten sich aber weder Keisha noch Taiwo selbst zu den Vorwürfen.

Getty Images Keisha Buchanan im März 2025

Avalon/ Achtion Press Die Sugababes beim Mighty Hoopla Festival in London

Getty Images Keisha Buchanan in London, 2013