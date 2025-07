Rote Haare: Emily Blunt am "Der Teufel trägt Prada 2"-Set

Emily Blunt (42) wurde am 29. Juli in New York City am Set des heiß ersehnten "Der Teufel trägt Prada 2" gesichtet. Auf Bildern, die Page Six vorliegen, beeindruckt die Schauspielerin in der Rolle der ehrgeizigen Emily Charlton. Mit leuchtend roten Haaren und einem eleganten schwarz-weißen Outfit, ergänzt durch eine Dior-Bluse und ein Korsett, zieht sie alle Blicke auf sich. Neben Emily sind auch Stars wie Anne Hathaway (42), Meryl Streep (76) und Stanley Tucci (64) an Bord. Letztere wurden ebenfalls bei Dreharbeiten für die Fortsetzung des Kultfilms aus dem Jahr 2006 entdeckt. Der Film soll am 1. Mai 2026 in die Kinos kommen.

Der erste Film begeisterte ein Millionenpublikum mit seiner zugespitzten Darstellung der Modewelt und basiert wie der Nachfolger auf einem Buch von Lauren Weisberger. In der Fortsetzung, deren Handlung derzeit noch geheim gehalten wird, kehren viele alte Charaktere zurück, während auch neue Stars wie Kenneth Branagh (64), Lucy Liu (56) und Pauline Chalamet bei der Produktion mitwirken. Bereits erste Einblicke vom Set deuten auf High-Fashion-Mode hin – ein Markenzeichen der Filmreihe. Dass Adrian Grenier (49), der im ersten Teil Andy Sachs’ Freund spielte, nicht zurückkehrt, sorgt bei Fans für Diskussionen.

Für Emily Blunt ist dies nicht nur ein beruflicher Höhepunkt des Jahres. Mit ihrem Mann John Krasinski (45) feierte die Britin Anfang Juli 15 gemeinsame Ehejahre. Die beiden teilen das Leben mit ihren zwei Töchtern Hazel und Violet. Emily verriet in einem Interview, dass ihre Kinder sich besonders für die beeindruckenden Kostüme am Set begeistern könnten. "Sie lieben die Mode und sind ganz aus dem Häuschen wegen 'Der Teufel trägt Prada'", gab sie schmunzelnd preis.

Getty Images Emily Blunt beim Red Sea International Film Festival 2024

Anne Hathaway und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski, 2024