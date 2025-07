Teilen Pamela Anderson und Liam Neeson schon ihren Alltag?

Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73) haben in letzter Zeit für Gesprächsstoff gesorgt, nachdem sie gemeinsam bei der Premiere ihres Films "Die nackte Kanone" in New York posierten. Die beiden Schauspieler sollen sich laut Insidern nähergekommen sein, seit sie im Frühjahr während der Dreharbeiten zur Komödie in Atlanta aufeinandertrafen. Ihre Zuneigung zeigen sie nicht nur öffentlich – angeblich verbringen sie auch viel Zeit in Pamelas Haus in Kanada, wo sie gemeinsam kochen und den Garten pflegen. "Das ist gesund und ansprechend und sehr un-Hollywood, und Liam liebt das", betonte eine Quelle am Mittwoch laut Daily Mail und fügte hinzu, dass der "96 Hours"-Star "sich tatsächlich" an Pams Hobbys beteiligt. "Er ist völlig offen für ihre Denk- und Lebensweise."

Die Zeitung erklärte, die beiden seien "schon seit einer Weile" ein Paar, wohingegen People schrieb, ihre "aufkeimende Romanze" befinde sich noch "in den Anfängen". Während Liam in Interviews von Pamelas Humor und ihrer bodenständigen Art schwärmt, scheint auch das ehemalige Pin-up-Girl von ihm begeistert zu sein. Die Schauspielerin, die einst in den 90er-Jahren eine leidenschaftliche, sechsmonatige Affäre mit dem Serienstar Dean Cain hatte, findet offenbar in Liam, der seit dem tragischen Tod seiner Frau Natasha Richardson im Jahre 2009 Single ist, einen liebevollen Partner. Besonders seine Unterstützung ihrer Lebensweise abseits des Hollywood-Trubels scheint sie zu beeindrucken, wie Freunde berichten. Auch ihre beiderseitige Vorliebe für Literatur und gutes Essen habe sie wohl zusammengeschweißt.

Die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Romanze der beiden Hollywood-Stars ist nicht überraschend, zumal beide auf bewegte Liebesgeschichten blicken. Pamela, bekannt aus der Kultserie "Baywatch", war mehrmals verheiratet, unter anderem mit Rock-Musiker Tommy Lee (62), mit dem sie zwei Kinder großzog. Liam hingegen litt jahrelang unter dem Verlust seiner Frau, die bei einem Skiunfall ums Leben kam. Nun scheinen sich für beide neue Türen zu öffnen – und das nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im echten Leben. Ein Insider behauptete in einem Gespräch mit Page Six am Mittwoch, dass "sie seit ihrer Besetzung in der Action-Komödie daran gedacht hat, ihm näher zu kommen", und merkte an, dass "Pamela ihn schon immer attraktiv und interessant fand".

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson bei der "Die nackte Kanone"-Premiere in New York

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson bei der "The Naked Gun" Premiere

Getty Images Tommy Lee und Pamela Anderson, September 1999