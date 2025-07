Neue Romanze? Justin Trudeau besucht Katy Perrys Konzert

Katy Perry (40) und Justin Trudeau (53) sorgen derzeit für reichlich Gesprächsstoff! Nachdem die Sängerin und der ehemalige kanadische Premierminister kürzlich bei einem gemeinsamen Dinner gesichtet wurden, gibt es nun einen weiteren Anlass für Spekulationen um eine mögliche Romanze. Am Mittwoch wurde Justin bei einem ihrer Konzerte in Montreal gesehen. Fotos auf X zeigen ihn in legerem Outfit und mit einem breiten Lächeln im Publikum – an seiner Seite: seine 16-jährige Tochter Ella-Grace.

Doch der Konzertbesuch war nicht das einzige Treffen der beiden in Montreal. Bereits zwei Tage zuvor wurden die "Roar"-Interpretin und Justin bei einem gemeinsamen Spaziergang mit Katys Hund Nugget im Park gesichtet. Die Schnappschüsse liegen Page Six vor. Der Tag endete mit einem Abendessen im Restaurant Le Violon, wo die beiden laut Augenzeugen sichtlich die gemeinsame Zeit genossen. Katy und der 53-Jährige tranken Cocktails und teilten sich mehrere Gerichte – darunter eine Spezialität mit Hummer.

Sowohl Katy Perry als auch Justin haben herausfordernde Monate hinter sich: Die Popsängerin trennte sich kürzlich von ihrem langjährigen Partner Orlando Bloom (48), mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Auch Justin ist seit der Scheidung von Sophie Grégoire Trudeau (50) im Jahr 2023 wieder Single. Das frühere Paar war 18 Jahre verheiratet und hat drei Kinder. Während Katy mit ihrer energiegeladenen Tournee neuen Schwung gefunden zu haben scheint, gönnt sich der Politiker inzwischen entspannte Auszeiten – möglicherweise auch in prominenter Begleitung.

Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images, Neilson Barnard/Getty Images for Vanity Fair Collage: Justin Trudeau und Katy Perry

Getty Images / Chris Jackson Justin Trudeau, Premierminister Kanadas

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024