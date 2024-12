Der ewige Weihnachtshit: "Last Christmas" wird 40 Jahre alt

Im Jahr 1984 schrieb George Michael (✝53) im zarten Alter von gerade einmal 21 Jahren einen Song, für den er noch Jahrzehnte später unvergessen sein würde. Es handelt sich um den kultigen Weihnachtshit "Last Christmas", der romantisch und zugleich tragisch von einer verflossenen Liebe handelt. Der Sänger von Wham! und sein Bandkollege Andrew Ridgeley schufen damals einen absoluten Weihnachtsklassiker. Jetzt feiert der Song bereits sein 40-jähriges Jubiläum.

"Last Christmas" schaffte es bis 2018 bereits zum 130. Mal in die deutschen Singlecharts – und stellte damals einen neuen Allzeit-Rekord auf. Der Song hielt sich so lange in den deutschen Singlecharts wie kein anderer zuvor. Die treuen Hörer haben sich natürlich für Michael ausgezahlt: Er soll laut Bild rund 300 Millionen Euro mit dem Lied verdient haben. Groben Schätzungen zufolge bringt das Lied wohl bis heute jedes Jahr noch unglaubliche 567.000 Euro ein.

Trotz des historischen Erfolgs soll George jedoch wohl recht genervt von seinem Weihnachtshit gewesen sein. Der frühere Wham!-Manager Simon Napier-Bell erinnerte sich im Interview mit The Telegraph daran, dass die scheinbar unübertreffbare Perfektion von "Last Christmas" für den Künstler frustrierend war. Simon erläuterte, dass er sich folgendem bewusst war: "Er war immer ein wenig verärgert über die Tatsache, dass er wusste, dass es das Beste war, was er je geschrieben hatte."

Getty Images Andrew Ridgeley und George Michael

Getty Images George Michael in Perth, 2010

