Darum schrieb George Michael den Klassiker "Last Christmas"

George Michael (✝53) wurde 1984 inspiriert, den festlichen Klassiker "Last Christmas" zu schreiben. In der neuen BBC-Dokumentation "Wham!: Last Christmas Unwrapped" erinnern sich seine Bandkollegen an Georges hingebungsvolle Weihnachtspartys. Diese fanden oft in seinem Haus statt. Einer der Hauptgründe für "Last Christmas" war seine besondere Liebe zur Weihnachtszeit. Denn durch die Festtage hatte er die Möglichkeit, sich festlich zu verkleiden und unerkannt durch die Straßen zu ziehen. Shirlie Kemp erinnert sich: "Weihnachten war größer als er selbst, und so konnte er sich darin verstecken." In der Doku erzählen die Freunde, wie sie verkleidet in Pubs feierten, in Bussen unterwegs waren und dabei unvergessliche Erinnerungen sammelten. Die Verkleidungen, wie etwa Perücken, hatte George zu Hause.

Zudem wollte George unbedingt einen Weihnachtshit schaffen, der auf Platz eins der Charts landet. Trotz der Enttäuschung, dass "Last Christmas" in seinem Erscheinungsjahr nicht die Spitzenposition erreichte, nahm George dies mit einer großzügigen Geste hin und spendete alle Gewinne an Hilfsprojekte. Nummer eins der Charts war in dem Jahr "Do They Know It's Christmas?" von Band Aid, an dem George selbst mitwirkte. Andrew Ridgeley (61), der mit George die Band Wham! gründete, teilt in der Doku seine tiefe Trauer über den Verlust seines langjährigen Weggefährten und betont, wie zentral die Freundschaft in ihrem gemeinsamen musikalischen Schaffen war.

Hinter den Kulissen hatte George Michael stets seine engen Freunde um sich geschart, um der Einsamkeit des Musikgeschäfts zu entfliehen. Sein Wunsch, von vertrauten Menschen umgeben zu sein, zeigte sich auch in der Entstehung des "Last Christmas"-Videos, das in dem Schweizer Ort Saas-Fee im Schnee entstand. In der Dokumentation kehrt die Freundesgruppe zurück an diesen Ort, was für alle Beteiligten sehr emotional war. Andrew und Shirlie reflektieren Georges bleibendes Erbe und die Bedeutung, die seine Musik heute noch hat – besonders in der Weihnachtszeit, in der sein inzwischen 40 Jahre altes Werk jedes Jahr erneut gefeiert wird.

Getty Images George Michael und Andrew Ridgeley, 1984

Getty Images Pop-Ikone George Michael 1984 in London

