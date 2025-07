Dieser Filmfehler gilt als einer der schlimmsten überhaupt

James Cameron (70) zählt zu den größten Regisseuren Hollywoods, doch auch in seinen Meisterwerken passieren mal Pannen. In seinem Sci-Fi-Thriller "Abyss – Abgrund des Todes" taucht ein Filmfehler auf, der selbst für Perfektionisten wie James bemerkenswert ist. Während einer intensiven Schlüsselszene, in der die Figuren Bud, gespielt von Ed Harris (74), und Lindsey, dargestellt von Mary Elizabeth Mastrantonio, um ihr Leben kämpfen, gerät plötzlich ein Crewmitglied ins Bild. Es wischt die Kameralinse sauber – ein Moment, der normalerweise bei der Nachbearbeitung hätte korrigiert werden müssen. Doch James entschied bewusst, dies im Film zu belassen.

Wie kam es dazu, dass ein derart offensichtlicher Fehler nicht entfernt wurde? Während der Dreharbeiten unter schwierigen Bedingungen kam es zu Verschmutzungen der Kameralinse, vor allem in wasserreichen Szenen wie dieser. James gefiel die emotionale Intensität der Aufnahme jedoch so sehr, dass er den Fehler bewusst in der finalen Version des Films stehen ließ. Fans auf Plattformen wie Reddit spekulieren, dass das Wischen der Linse von vielen als Teil der fiktiven Welt angesehen wurde und somit die Illusion kaum störte. Tatsächlich unterstreicht diese kleine Unvollkommenheit die realistische Atmosphäre eines Films, der sonst für seine technische Präzision bekannt ist.

James ist nicht der einzige Filmemacher, dem derartige Patzer unterlaufen. Bereits in "Pretty Woman" fiel den Zuschauern auf, dass die Mahlzeit von Julia Roberts (57) auf magische Weise von einem Croissant zu einem Pancake wechselt. Obwohl solche Fehler oft übersehen werden, sorgen sie bei Fans regelmäßig für Gesprächsstoff. James' bewusster Umgang mit diesem Patzer zeigt jedoch, wie Kunst und Perfektionismus manchmal zugunsten der Authentizität in den Hintergrund treten können – ein mutiger Schritt, der seine Werke noch einzigartiger macht.

Getty Images James Cameron bei der Premiere von "Avatar: The Way Of The Water"

Getty Images James Cameron 2023 beim Screening von "The Abyss" in Los Angeles

Julia Roberts in "Pretty Woman"