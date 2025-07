Stray Kids starten Comeback im August mit Album "Karma"

Die K-Pop-Sensation Stray Kids hat ihr Comeback offiziell angekündigt und die Fans könnten nicht aufgeregter sein. In der Nacht zum 25. Juli, südkoreanischer Zeit, veröffentlichte die Band einen actiongeladenen Trailer zu ihrem vierten Studioalbum "Karma". Im Video präsentieren sich die acht Mitglieder in einer futuristischen Welt mit individuellen, spannenden Geschichten. Mit einem Releasedatum am 22. August um 13 Uhr KST haben die Künstler eine Atmosphäre der Vorfreude geschaffen. Um das Warten bis dahin zu verkürzen, dürfen die Fans in den kommenden Wochen wohl mit weiteren Überraschungen rechnen.

Die Trailerbilder laden die Zuschauer auf eine Zeitreise ins Jahr 2081 ein, wie aus den Hinweisen in den Szenen hervorgeht. Neonlichter, beeindruckende Kulissen und ein Hauch von Science-Fiction dominieren die Ästhetik des Albums. Dabei bleibt das Konzept des neuen Projekts, ebenso wie die genaue Tracklist, bis jetzt ein gut gehütetes Geheimnis. Stray Kids, die für ihre kreative Freiheit und innovativen Sounds bekannt sind, werden jedoch voraussichtlich auch diesmal mit einer einzigartigen Mischung aus Songs aufwarten, die ihre weltweite Fangemeinde begeistern.

Die würdigen Nachfolger der K-Pop-Legenden haben bereits mehrfach ihre außergewöhnliche Popularität bewiesen. So sorgte die Boyband erst vor Kurzem für Furore, als sie im Deutsche Bank Park in Frankfurt vor über 45.000 Fans auftrat. Das ausverkaufte Konzert wurde zum bisher größten Soloauftritt einer koreanischen Gruppe in Deutschland und unterstrich erneut, wie sehr Stray Kids nun auch in Europa Fuß gefasst haben. Mit ihrem neuen Album "Karma" scheint die Gruppe bereit, ihre Erfolgsgeschichte fortzuschreiben und neue Meilensteine in der Musikszene zu setzen.

Getty Images Stray Kids bei den MTV Video Music Awards im November 2023

Getty Images Stray Kids auf dem Empire State Building in New York City, Juni 2025

Getty Images Stray Kids auf der Met Gala im Mai 2024