Schauspielerin Cindyana Santangelo mit 58 Jahren verstorben

Die Fernsehwelt trauert um Cindyana Santangelo. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie "Eine schrecklich nette Familie", ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Wie unter anderem People berichtet, wurde sie am 24. März in ihrem Haus in Malibu, Kalifornien, nach einem medizinischen Notruf bewusstlos aufgefunden. Cindyana wurde noch in ein Krankenhaus eingeliefert, dort jedoch später für tot erklärt. Die genauen Umstände ihres Todes sind bislang ungeklärt, wie die Los Angeles County Sheriffs Department bestätigte.

Medienberichten zufolge habe Cindyana vor ihrem Tod kosmetische Injektionen erhalten. Ob diese in Zusammenhang mit ihrem plötzlichen Ableben stehen, ist jedoch unklar. Um die genaue Todesursache zu ermitteln, wurde eine Autopsie angeordnet. Die Abteilung für Mordfälle der lokalen Behörden untersucht den Fall routinemäßig, da die Ursache des Todes noch nicht feststeht. TMZ hatte zuerst von dem tragischen Vorfall berichtet und betonte, dass solch eine Ermittlung ein Standardverfahren sei und keine Vorverurteilung bedeute.

Cindyana war nicht nur Schauspielerin, sondern auch Model und erlangte in den 1990er-Jahren durch ihre Auftritte in der Kult-Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" Bekanntheit. Die brünette Schönheit war für ihre schlagfertigen Rollen und ihren Charme vor der Kamera geschätzt. Abseits des Rampenlichts lebte die Schauspielerin relativ zurückgezogen in Malibu. Die Anteilnahme im Netz ist groß. Ihre beste Freundin Cynthia Abanuelos drückte ihre Trauer in einem Post auf Instagram aus, in dem sie schrieb: "Während ich dies schreibe, schmerzt mein Herz. Ich stehe immer noch unter Schock und kann es einfach nicht glauben. Wie kannst du weg sein?"

Instagram / cindyanasantangelo Cindyana Santangelo, Januar 2023

Instagram / cindyanasantangelo Cindyana Santangelo, Schauspielerin

