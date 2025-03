"Unwirklich": Xenia Seeberg trauert um Cindyana Santangelo

Vor wenigen Tagen erschütterte der plötzliche Tod von Cindyana Santangelo die Fernsehwelt. Xenia Seeberg (57) war eng mit der "Eine schrecklich nette Familie"-Bekanntheit befreundet und drückt ihre Trauer um die 58-Jährige im Bild-Interview aus: "Ich kann es noch gar nicht fassen. Es ist noch so unwirklich! Cindyana war wie eine Schwester für mich und wie eine Tante für meinen Sohn Philias. Unsere Söhne kannten sich, seit sie Babys waren."

Xenia berichtet, dass sie Cindyana "vor drei Wochen" zum letzten Mal während ihres Aufenthalts in Los Angeles sah. "Wir kannten uns seit 24 Jahren. Ich habe Cindyana jedes Jahr in Los Angeles besucht. Wir wollten demnächst in Dubai zusammen mit unseren Söhnen Urlaub machen", erzählt die Schauspielerin im Gespräch mit dem Magazin und fügt hinzu: "Ihr Tod kam völlig überraschend für mich. Vor zwei Tagen haben wir noch telefoniert, gestern hatte sie mir aber nicht mehr geantwortet."

Über die Umstände von Cindyanas Tod ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts bekannt. Xenia hat allerdings eine Vermutung, die sie gegenüber dem Blatt äußert: "Ich glaube, ihr Tod könnte was mit ihren Zähnen zu tun gehabt haben. Sie hatte mehrere Zähne gezogen bekommen, wollte sich Implantate in Thailand machen lassen. Es ging ihr seitdem schlecht, da sich an den Zahnwunden etwas entzündet hatte. Sie lag zu Hause, nahm Antibiotika und Schmerztabletten." Laut der 57-Jährigen bekam Cindyana angeblich "immer stärkere Antibiotika, weil die Tabletten nicht halfen".

Anzeige Anzeige

Getty Images Xenia Seeberg und ihr Sohn Philip-Elias Martinek im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / cindyanasantangelo Cindyana Santangelo, Januar 2023