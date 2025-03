"Pose"-Star Indya Moore verkündet Verlobung mit ihrem Elias

Indya Moore, bekannt aus der beliebten Serie "Pose", hat sich verlobt! Die Schauspielerin und Aktivistin verkündet die erfreuliche Nachricht nun auf ihrem Instagram-Account. In einem emotionalen Post teilt Indya ein süßes Selfie mit ihrem Verlobten Elias Acevedo, welches die beiden vor einer malerischen Wasserfall-Kulisse zeigt. Dazu formuliert sie: "Mein Geliebter hat Ja gesagt. Alhamdulillah. Dieser Mann hat mich gestärkt und Gott nähergebracht. Ich bin so dankbar, es ist gar nicht in Worte zu fassen. [...]"

Die Beziehung zu Elias scheint für Indya eine tiefe spirituelle Bedeutung zu haben. Sie beschreibt in ihrem Post, wie viel sie ihrem Partner zu verdanken hat und welche wichtige Rolle er in ihrem Leben spielt. In den Kommentaren unter dem Beitrag häufen sich die Glückwünsche, Herz-Emojis und liebevollen Worte von Fans und Freunden. So betont beispielsweise einer ihrer Follower: "Das sind fantastische Neuigkeiten! Ihr verdient alles Glück der Welt. Herzlichen Glückwunsch an euch beide."

Indyas Weg zum Erfolg war keineswegs leicht. Sie musste bereits in jungen Jahren ihr Elternhaus verlassen und gegen transphobe Diskriminierung kämpfen. Trotz dieser schwierigen Vergangenheit hat Indya es geschafft, sowohl als Schauspielerin als auch als Model in der Unterhaltungsindustrie zu brillieren. Die 30-Jährige war unter anderem als erste nicht-binäre Transfrau auf dem Cover der indischen Vogue zu sehen. Sie verwendet ihre Plattform außerdem immer wieder, um sich für die Akzeptanz und Sichtbarkeit der LGBTQ+-Community einzusetzen.

Anzeige Anzeige

Instagram / indyamoore Indya Moore, Juli 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Indya Moore, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige