Als Angel Evangelista wurde Indya Moore in der preisgekrönten Serie "Pose" zum Star. Bereits letztes Jahr zierte die Schauspielerin das Cover der Elle und im September dieses Jahres war sie auf der Titelseite der italienischen Vogue zu sehen. Nun ist das Model erneut einen wichtigen Schritt gegangen: Indya posiert aktuell als erste nicht-binäre Transfrau auf dem Cover der indischen Vogue!

Für die digitale Ausgabe der indischen Vogue ließ sich Indya nun in einem extravaganten Bodysuit in Lederoptik ablichten. Mit dem Cover-Shooting hat sich für die Schauspielerin ein großer Traum erfüllt. Auf ihrem Instagram-Account bedankt sie sich vielmals bei ihren Fans und dem Team des Magazins. "Mein Wunsch ist es, dass unsere Community von jedem und überall akzeptiert wird", teilt sie zudem ihren Followern mit. Als Nächstes hoffe die New Yorkerin, dass eine Transperson indischer Abstammung auf der Titelseite zu sehen sein wird.

Bereits mit 14 Jahren sah sich Indya dazu gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen. Die Schönheit litt damals enorm unter der Transphobie ihrer Eltern und Mobbing in der Schule. Trotz der schwierigen Jugend fand sie früh ihren Weg in die Modelindustrie und konnte bereits in jungem Alter erste Schauspielrollen ergattern.

Instagram / indyamoore Indya Moore, 2020 auf Instagram

Getty Images Indya Moore, 2019 bei den 71. Emmy Awards

Getty Images Indya Moore, 2019

