Uli Hoeneß (73) musste ins Krankenhaus eingeliefert werden

Schrecksekunde bei einer Golfveranstaltung: Uli Hoeneß (73) musste während des Benefizturniers "Green of 18" ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Turnier fand am frühen Abend auf Schloss Miel bei Bonn statt. Ersten Berichten zufolge soll eine geplatzte Ader der Grund für die plötzliche medizinische Notlage des ehemaligen Präsidenten des FC Bayern München gewesen sein. Augenzeugen berichteten, dass er per Krankenwagen in eine Klinik gebracht wurde. Laut Informationen von Bild soll sein Zustand aber stabil sein.

Weitere Details sind aktuell noch nicht bekannt. In der Vergangenheit hatte der 73-Jährige mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So soll Uli seit Jahren an Herzproblemen sowie Bluthochdruck leiden. Ob und wann er wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird, ist derzeit noch unklar. Der ehemalige Fußballer meldete sich nach dem Vorfall noch nicht persönlich zu Wort – aktuell befindet er sich wohl noch in ärztlicher Behandlung.

Uli machte sich als Fußballprofi und Präsident des FC Bayern über Jahrzehnte hinweg einen Namen in der Sportwelt. Mit dem Fußball-Verein ist er eng verbunden und prägte diesen wie kaum ein anderer. Vom erfolgreichen Spieler über den Manager bis hin zum Ehrenpräsidenten war er stets eine prägende Figur für den Rekordmeister der ersten Fußballbundesliga. Privat wird er oft als Familienmensch beschrieben, der viel Wert auf die Zeit mit seiner Frau und seinen zwei Kindern Sabine und Florian legt. Mit seiner Gattin Susanne ist er bereits seit 1973 verheiratet – sie wird ihm aktuell sicher beistehen.

Getty Images Uli Hoeneß im März 2024

Getty Images Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern München

Getty Images Uli Hoeneß (r.) mit seinem Anwalt Hanns W. Feigen 2014 vor Gericht