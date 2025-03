Rewinside wurden im Gym 5.000 Euro-Wertsachen gestohlen

Schockmoment für YouTuber Sebastian Meyer, besser bekannt als Rewinside (32): Der Social-Media-Star wurde während eines Besuchs in einem Fitnessstudio in Köln Opfer eines dreisten Diebstahls. Am vergangenen Montag stellte der Streamer fest, dass sein Spind aufgebrochen und Gegenstände im Wert von etwa 5.000 Euro entwendet worden waren. Darunter befanden sich eine Louis-Vuitton-Tasche, eine exklusive Designerjacke, neue Sneaker, eine Brille und auch persönliche Dokumente wie Ausweise, Bankkarten und Schlüssel. Rewi zeigte sich verzweifelt, als er die Situation in einem Twitch-Stream beschrieb: "Ich bin fast nackt nach Hause gelaufen."

Der Diebstahl ereignete sich in einem Bereich des Studios, der nicht videoüberwacht war. Laut Rewi könnte ein Hacking-Tool zum Öffnen des Spinds genutzt worden sein, doch auch ein möglicher Insiderjob wird nicht ausgeschlossen. Besonders bitter für den YouTuber: Die Reaktion des Fitnessstudios. Statt Unterstützung erhielt er die knappe Aussage: "Wir haften nicht!" Viel kritischer war für Rewinside jedoch die Tatsache, dass der Täter mit den entwendeten Schlüsseln sowohl seinen teuren Wagen als auch seine Wohnung hätte betreten können. Sicherheitsmaßnahmen wie das Austauschen der Schlösser und das Deaktivieren des Autoschlüssels unternahm er deshalb so schnell wie möglich.

Im Netz polarisiert die Geschichte. Während zahlreiche Follower auf seinen Kanälen ihr Mitgefühl ausdrückten, schlagen auch Stimmen voller Häme auf Social Media hohe Wellen. Kommentare wie "5k Klamotten im 20 Euro Gym" oder "Gehst du ins Studio oder auf die Fashion Week?" sind keine Seltenheit. Doch abseits der Kontroversen zeigt der Vorfall auch, wie verletzlich sich selbst erfolgreiche Persönlichkeiten wie Rewinside in ihrem Alltag fühlen können. Der Streamer, der mit Millionen von Abonnenten zu den bekanntesten deutschen YouTubern gehört, zeigte sich in dieser schwierigen Situation erschüttert, aber auch entschlossen: "Das Wichtigste ist jetzt, dass ich mich sicher fühle und solche Dinge nicht noch einmal passieren."

Instagram / rewinstagram Rewinside, Streamer

Instagram / juliabeautx Rewinside und Julia Beautx, Oktober 2024

