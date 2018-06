Endlich! Julien Bam (29) hat seine eigene Tanzschule eröffnet. In Köln bietet die Bamschool ab sofort Kurse für Kinder und Jugendliche an, und zwar in Breakdance, Hip-Hop und anderen Stilen. Am Samstag stellte der YouTube-Star sein Mammut-Projekt ganz offiziell vor und lud jede Menge Freunde und Bekannte ein. Auch Social-Media-Kollege Rewinside war vor Ort und absolut begeistert. "Komm mal her! Ich bin saustolz auf dich. Das hast du gut gemacht!", sagte Rewi während eines Promiflash-Interviews und drückte seinem Kumpel einen Schmatzer auf die Wange.



