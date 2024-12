Nur Freunde? Rewinside unterstützt Julia bei "Let's Dance"

Was läuft da zwischen Rewinside (32) und Julia Beautx (25)? Schon länger gibt es Spekulationen, dass der Streamer und die Influencerin mehr als nur gute Freunde sind. Dass er die Blondine jetzt noch bei ihrem Auftritt beim Let's Dance-Weihnachtsspecial unterstützt, heizt die Pärchen-Spekulationen noch mehr an. "Wer da nicht anruft, dumm in meinen Augen – bin ich ganz ehrlich", ruft er seine Follower in seiner Instagram-Story zum Voting für die Blondine auf. Dazu postet er noch ein Video, das die Internetpersönlichkeit und Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (36) auf dem "Let's Dance"-Tanzparkett zeigt.

Mit der Unterstützung im Netz war es aber nicht getan. Rewi war sogar live bei der Show, die vorab aufgezeichnet wurde, im Publikum mit dabei, als Julia um den Weihnachtspokal tanzte. Das beweist er auch noch mal in seiner Story. Als die Kamera in den Zuschauerraum schwenkt und ihn erhascht, macht er davon fix ein Foto und postet es in seine Story: "Wer hat ihn denn eingeladen?" Diese Frage ist für Fans, die den Twitch-Star schon länger verfolgen, wohl nicht schwer zu beantworten.

Die Liebesspekulationen zwischen Julia und Rewi begannen im Mai 2024, nachdem ein Fotograf heimlich Aufnahmen der beiden in einem Klub gemacht hatte, auf denen sie sich leidenschaftlich küssten. Auch während der 7 vs. Wild-Dreharbeiten im selben Monat sprach die Internetbekanntheit von einer besonderen Person in ihrem Leben, die sie sehr vermisse. Bei den Stream Awards Anfang Dezember posierten sie zusammen für die Fotografen und saßen nebeneinander im Publikum. Bislang haben sich weder Julia noch Rewi zu ihrem Beziehungsstatus geäußert.

Getty Images Streamer Rewinside, Mai 2021

Instagram / juliabeautx Julia Beautx, Schauspielerin

