YouTuber-Gruppe Die Rinos stellen sich Psychologen-Ranking

Die YouTuber-Gruppe Die Rinos – bestehend aus Nicolas Lazaridis alias Inscope21 (30), Tim Gabel, Marc Eggers (38), Sebastian Meyer alias Rewinside (32) und Sascha Hellinger (30) – stellt sich in einem neuen Video einem besonderen Experiment. Gemeinsam mit Gast Adrian Vogt alias Aditotoro ließen sie sich von vier Psychologen in einem Ranking bewerten. Das Besondere: Die YouTuber wussten zunächst nicht, nach welchen Kriterien sie bewertet wurden. Mit Humor und Offenheit nahmen sie die Herausforderung an und präsentierten die Ergebnisse ihren über 300.000 Abonnenten.

Für viel Gelächter sorgte vor allem das Ranking in der Kategorie Intelligenz, bei der Nico auf dem letzten Platz landete. Humorvoll zeigte er sich unbeeindruckt: "Ihr seid ja alle ziemlich schlau, da kann ich ruhig der Dümmste sein." Sascha erhielt hingegen den ersten Platz als "der Glücklichste", während Marc hier das Schlusslicht bildete. Besonders spannend war aber die Einschätzung zur Frage, wer am besten als Therapeut geeignet wäre. Hier erhielt Marc die Spitzenposition, weil er trotz äußerlich antrainierter Selbstsicherheit von den Psychologen als besonders empathisch eingeschätzt wurde. Sascha hingegen schien den Experten laut Bild etwas distanziert, weshalb er auf den letzten Platz kam.

Die fünf Content-Creator begeistern auf ihrem gemeinsamen Kanal regelmäßig mit kreativen Ideen, von lustigen Challenges bis hin zu spektakulären Events. Marc ist über die YouTube-Welt hinaus auch als Model und Reality-TV-Star bekannt, während Mitglieder wie Sascha und Nico alias Inscope mit ihren individuellen Kanälen Millionen Fans erreichen. Die unkonventionelle Dynamik der Gruppe, gemischt mit charismatischen Persönlichkeiten, macht ihren Erfolg aus – auch wenn dabei Rankings und Eigenheiten humorvoll auf die Schippe genommen werden.

Inscope21, YouTuber

Marc Eggers, Schlagersänger

