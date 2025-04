Judoka Anna-Maria Wagner beendet überraschend ihre Karriere

Anna-Maria Wagner (28) hat völlig überraschend das Ende ihrer aktiven Judo-Karriere angekündigt. Auf Instagram teilte die gebürtige Ravensburgerin ihren Entschluss mit den Worten: "Mein Kopf, mein Körper und mein Herz sehnen sich nach Veränderung." Die 28-jährige Judoka, die 2021 in Tokio olympische Bronze geholt hatte, plant jedoch, in diesem Jahr eine letzte Abschiedstournee zu machen. Ihren ersten Wettkampf im Rahmen dieser Tour wird sie am 12. April in der Judo-Bundesliga für die TSG Backnang bestreiten. Es sollen aber nicht nur Kämpfe im Vordergrund stehen, sondern auch andere spannende Projekte, die Anna-Maria ihren Fans nach und nach enthüllen möchte.

Die ehemalige Weltmeisterin blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, die zuletzt jedoch von Höhen und Tiefen geprägt war. Während sie bei den vergangenen Olympischen Spielen in Paris als Fahnenträgerin Deutschlands einen großen Moment der Ehre erlebte, folgte auf der Matte die Ernüchterung. Im Halbfinale schied sie gegen die Israelin Inbar Lanir aus und verlor im anschließenden Kampf um Bronze gegen die Chinesin Ma Zhenzhao. Bereits nach diesem Tiefpunkt hatte es Spekulationen über ein mögliches Karriereende gegeben, zumal Anna-Maria nach den Olympischen Spielen in Tokio unter einer Post-Olympia-Depression litt.

Anna-Maria begann ihre Judo-Karriere in Stuttgart und kehrt nun während ihrer Abschiedsvorbereitungen dorthin zurück, um ihre letzten Trainingseinheiten zu absolvieren. Besonders emotional war es für sie daher, bei der Eröffnungsfeier in Paris gemeinsam mit Basketballstar Dennis Schröder die deutsche Fahne tragen zu dürfen. "Ich habe damit gar nicht gerechnet, weil die Konkurrenz einfach sehr, sehr stark war. Es ist eine schöne Wertschätzung für die letzten Jahre, für das ganze Leben, was man dem Sport untergeordnet hat", betonte sie laut RTL damals bei einer Pressekonferenz.

Getty Images Ma Zhenzhao und Anna-Maria Wagner bei Olympia, 2024

Getty Images Anna-Maria Wagner beim Paris Grand Slam, Februar 2024

