Rateshow "Ein sehr gutes Quiz" kehrt im September zurück

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) kehren laut Presseportal mit ihrer Live-Show "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" ins deutsche Fernsehen zurück. Ab dem 20. September 2025 lädt das Duo an vier aufeinanderfolgenden Samstagen wieder Quizbegeisterte dazu ein, um sagenhafte 100.000 Euro zu spielen. Das besondere Konzept: Jede Folge wird an einem anderen, überraschenden Ort ausgetragen, der bis zur Ausstrahlung geheim bleibt. Ob auf einer Seebrücke an der Ostsee, in einem Skigebiet in Österreich oder in einem Landgasthof in Sachsen – das mobile Quizstudio sorgt für Spannung und Nervenkitzel.

In jeder Folge des Formats treten drei Kandidatinnen und Kandidaten in insgesamt 25 Quizrunden gegeneinander an. Die Herausforderung: Nur wer genügend Wissen, Nervenstärke oder den Mut zum Zocken mitbringt, hat eine Chance auf den beträchtlichen Gewinn. Wird falsch geantwortet, scheidet der Spieler aus und wird durch einen neuen ersetzt. Bleiben alle Antworten aus, ist die Runde komplett vorbei. Der ultimative Nervenkitzel, der die Zuschauer vor den Bildschirmen mitfiebern lässt, ist garantiert – schließlich steht und fällt die Gewinnsumme mit der letzten, alles entscheidenden Frage.

Dass die Show zurückkehrt, ist eigentlich keine Überraschung. Schon vor fünf Monaten sorgte das Quizformat für Furore, als die allererste Folge live von einem Autohof an der A6 gesendet wurde. Mit einem Marktanteil von 14,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen knackte die frische Idee laut Presseportal direkt die Quotencharts. Damals kamen mehr als 2.300 Menschen spontan zum Autohof Bad Rappenau Nord, um als Kandidatin oder Kandidat ihr Glück zu versuchen. Im packenden Finale schnappte sich Alina die 100.000 Euro mit den Worten: "Ich habe meinen Freundinnen versprochen, dass ich teile, wenn ich gewinne – und genau das mache ich!"

IMAGO / Gartner Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, 2024

IMAGO / Eibner Klaas Heufer-Umlauf, 2025

IMAGO / Sven Simon Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, Entertainer