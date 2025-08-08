Überraschung: Gil Ofarim ist wieder frisch verheiratet

Gil Ofarim (42) ist frisch verheiratet. Wie Bild berichtet, hat der in Verruf geratene Sänger am heutigen Freitag seiner Partnerin Patricia L. im Seeschloss Monrepos in Ludwigsburg, Baden-Württemberg, das Jawort gegeben. Die frisch Angetraute trug ein weißes, mit Spitze verziertes Brautkleid mit Carmen-Ausschnitt und einer meterlangen Schleppe. Gil entschied sich für einen schwarzen Anzug mit Fliege, sein schulterlanges Haar war fein zurückgekämmt. Bei ihm angekommen, soll der "If You Only Knew"-Interpret vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen sein und ihr Knie geleckt haben.

Die Beziehung mit Patricia hielt Gil wohl weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Nichtsdestotrotz zog der gebürtige Münchner in jüngster Vergangenheit viel Aufmerksamkeit auf sich: Im Oktober 2021 hatte der Sänger behauptet, in einem Leipziger Hotel aufgrund seiner Davidstern-Kette von einem Mitarbeiter antisemitisch beleidigt worden zu sein. Doch wie er zwei Jahre später zugab, war das alles eine Lüge. Gil hat sich die Vorwürfe nur ausgedacht! Er entschuldigte sich bei dem Hotelangestellten und bekam im Zuge des Prozesses vor Gericht eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro auferlegt – der er allerdings erst Monate später nachgekommen ist.

Nun versucht sich Gil von seinem Skandal reinzuwaschen, startete sogar ein Bühnen-Comeback. Vor rund 200 Fans performte er eine Mischung aus alten und neuen Songs – legte den Fokus dabei jedoch immer wieder auf das Geschehene, aber zeigte dabei keinerlei Reue. "Man will nur aus diesem Albtraum aufwachen. [...] In Zeiten wie diesen wird alles in die Waagschale gelegt. Man kann Sachen, die geschehen sind, nicht verändern, aber ich bin immer noch hier", zitierte Bild Gil nach seinem Auftritt im April.

Getty Images Gil Ofarim, Sänger

IMAGO / EHL Media Gil Ofarim im November 2023 vor Gericht

IMAGO / Funke Foto Services Gil Ofarim im April 2025

